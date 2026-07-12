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Phát hiện vô số 'ống khói đen' nằm la liệt dưới đáy biển, liên tục phun ra vàng

Y Vân
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Phát hiện mới này biến nơi đây thành địa điểm tiềm năng cho khai thác vàng trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện những “ống khói đen” và gò thủy nhiệt dưới đáy biển đang liên tục tạo ra lượng vàng khổng lồ tại một miệng núi lửa ngập nước ngoài khơi phía đông nam nước này.

Gò thuỷ nhiệt là các cấu trúc địa chất giống như gò đất được hình thành dưới đáy biển, nơi các chất lỏng nóng giàu khoáng chất phun trào qua lớp vỏ Trái đất và tích tụ lại.

Đáng chú ý, các miệng phun thủy nhiệt này không chỉ giải phóng các hạt vàng siêu nhỏ mà còn chứa “vàng vô hình” – loại vàng không thể quan sát bằng mắt thường hay kính hiển vi thông thường và được “giữ” bên trong các khoáng chất dưới đáy biển.

Các nhà khoa học cho biết nồng độ của loại vàng ẩn này tại miệng núi lửa dưới nước là cao nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Phát hiện được công bố trong bối cảnh một nhóm nghiên cứu quốc tế cảnh báo rằng các gò thủy nhiệt đang hoạt động cần được bảo vệ trước nguy cơ khai thác thương mại.

Hệ thống gò phun thủy nhiệt Higashi-Aogashima được phát hiện vào năm 2015 trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa xác định được mức độ đa dạng sinh học của khu vực này.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Shizuoka, Đại học Waseda và Đại học Tokyo đã phân tích các mẫu đá thu thập từ những trường thủy nhiệt nằm cách Tokyo khoảng 350 km về phía nam.

Bằng phương pháp phổ khối ion thứ cấp (SIMS) – công nghệ có độ nhạy rất cao trong việc phát hiện hàm lượng vàng cực nhỏ – nhóm nghiên cứu đã tìm thấy các mỏ “vàng vô hình” có hàm lượng cực cao. Những hạt nano vàng này nằm trong pyrit, một loại khoáng sulfua hình thành khi các dòng chất lỏng nóng giàu kim loại phun lên từ đáy biển.

Nghiên cứu cho thấy vàng thật tồn tại trong pyrit dưới hai dạng: các hạt nano siêu nhỏ và các nguyên tử vàng đơn lẻ nằm trong cấu trúc tinh thể của khoáng vật. Cả hai dạng đều được tìm thấy tại miệng núi lửa Higashi-Aogashima.

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Theo các nhà khoa học, pyrit tại khu vực này chứa nồng độ vàng cao nhất từng được ghi nhận. Bên cạnh đó, địa điểm này nằm ở độ sâu tương đối nông so với nhiều trường thủy nhiệt khác của Nhật Bản đang được xem xét để khai thác tài nguyên, qua đó đưa nơi đây thành địa điểm tiềm năng cho hoạt động khai thác trong tương lai.

Dù hiện chưa có mỏ vàng thương mại nào hoạt động dưới đáy đại dương, khả năng tiếp cận tương đối dễ dàng cùng hàm lượng vàng đặc biệt cao khiến miệng núi lửa Higashi-Aogashima được đánh giá là một trong những địa điểm triển vọng nhất cho ngành khai khoáng biển sâu.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm phương pháp hiệu quả và có tính kinh tế để tách chiết loại “vàng vô hình” này khỏi các khoáng chất dưới đáy biển.


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Tags

Nhật Bản

Trái đất

Tokyo

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