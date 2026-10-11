Không chỉ phục vụ ăn uống hay chăm sóc sức khỏe, cơ sở chăm sóc người già này còn ứng dụng hàng loạt công nghệ đặc biệt, khiến nhiều hoạt động quen thuộc trở nên khác lạ.

Hơn 40 mẫu robot xuất hiện trong cơ sở rộng 1.100m²

Ngày 12/3/2026, một cơ sở chăm sóc người già ứng dụng công nghệ robot thông minh chính thức đi vào hoạt động tại khu phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính quyền Bắc Kinh, đây được giới thiệu là trạm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi bằng robot thông minh đầu tiên trên thế giới.

Cơ sở nằm tại khu dân cư Thiên Hoa Viên Nhất Lý, thuộc phường Vinh Hoa, với diện tích sử dụng khoảng 1.100m², gồm 4 tầng. Điểm đặc biệt là nơi đây quy tụ hơn 40 mẫu robot đến từ 24 doanh nghiệp, tham gia nhiều hoạt động từ nấu ăn, phục vụ bữa ăn đến chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và giải trí.

Ngay tại tầng một, khu bếp và nhà ăn được tổ chức theo mô hình thông minh. Robot nấu ăn có thể tự đảo, xào thực phẩm theo chương trình được thiết lập, giúp món ăn được chế biến theo quy trình thống nhất.

Tuy nhiên, quá trình này không hoàn toàn vắng bóng con người. Đầu bếp vẫn chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu và gia vị trước khi đưa vào thiết bị. Robot sau đó thực hiện công đoạn nấu theo chương trình.

Cơ sở chăm sóc người già rộng 1.100m² tại Bắc Kinh (Trung Quốc) gây chú ý khi ứng dụng hơn 40 mẫu robot vào các hoạt động sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và giải trí (Ảnh BJD)

Ngoài robot nấu ăn, khu vực này còn có thiết bị tự động vận chuyển thức ăn giữa các bàn. Đặc biệt, một robot làm bánh có thể hoàn thành một chiếc bánh kẹp trong khoảng 3 phút. Thiết bị này cũng đã được cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm nóng theo quy định địa phương.

Không gian tầng hai dành cho trẻ nhỏ, với các robot có khả năng vẽ tranh, chơi bóng đá và tương tác. Cách bố trí này cho phép cơ sở kết hợp hoạt động chăm sóc người cao tuổi với những dịch vụ dành cho các nhóm tuổi khác nhau.

Massage, bấm huyệt bằng robot, có cả bộ khung xương ngoài hỗ trợ leo cầu thang

Nếu tầng một gây chú ý bởi hệ thống bếp thông minh, tầng ba lại tập trung những công nghệ liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người cao tuổi.

Tại đây, robot massage có thể tác động lên nhiều vị trí trên cơ thể với cường độ được điều chỉnh phù hợp. Các thiết bị cứu ngải, một phương pháp trị liệu sử dụng nhiệt từ ngải cứu tại các huyệt đạo, được tích hợp công nghệ xác định vị trí huyệt và kiểm soát nhiệt độ nhằm hạn chế nguy cơ bỏng.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm tra sức khỏe thông minh cho phép người sử dụng theo dõi nhanh nhiều chỉ số cơ thể. Những thiết bị này được bố trí cùng khu phục hồi chức năng, chăm sóc ban ngày và không gian nghỉ ngơi.

Robot có thể đảm nhận nhiều công việc như nấu ăn, pha trà, massage, hỗ trợ trị liệu và chơi cờ cùng người cao tuổi (Ảnh Xinhua)

Một trong những công nghệ gây chú ý nhất tại cơ sở là bộ khung xương ngoài hỗ trợ vận động.

Theo trang tin tức Bắc Kinh Buổi tối, một phụ nữ 74 tuổi cho biết bà thường gặp khó khăn khi lên xuống cầu thang, phải bám chặt tay vịn và di chuyển từng bậc. Khi đến trải nghiệm, nhân viên chỉ mất khoảng một phút để giúp bà mặc thiết bị khung xương ngoài. Sau đó, người phụ nữ thử leo cầu thang và cảm nhận phần đùi, cẳng chân như được nâng đỡ, giúp việc di chuyển nhẹ nhàng hơn.

Về nguyên lý, thiết bị khung xương ngoài được đeo bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chuyển động của chân và giảm bớt sức lực cần sử dụng trong một số hoạt động. Tuy nhiên, công nghệ này không đồng nghĩa người cao tuổi có thể tự động leo cầu thang mà không cần vận động.

Không dừng ở chăm sóc thể chất, cơ sở còn dành không gian cho hoạt động giải trí. Người cao tuổi có thể chơi cờ với robot, trò chuyện cùng thiết bị tương tác hoặc thưởng thức trà do robot pha chế.

Đáng chú ý, robot pha trà có thể tự thực hiện nhiều công đoạn như đun nước, làm ấm chén, cho trà, pha và rót nước mà không cần nhân viên can thiệp trong suốt quy trình.

Một khu trải nghiệm chó robot vượt chướng ngại vật cũng được bố trí để người cao tuổi tiếp xúc với công nghệ theo hình thức giải trí.

Tầng bốn là khu trưng bày các giải pháp cải tạo nhà ở phù hợp với người cao tuổi, gồm xe lăn thông minh, thiết bị đồng hành và hệ thống theo dõi sức khỏe. Mục tiêu là giới thiệu những công nghệ có khả năng hỗ trợ sinh hoạt tại gia đình, thay vì chỉ sử dụng trong cơ sở chăm sóc tập trung.

Theo Cổng thông tin Chính quyền Bắc Kinh, cơ sở chăm sóc người già này hoạt động theo mô hình kết hợp giữa dịch vụ tại chỗ và hỗ trợ chăm sóc tại nhà. Người cao tuổi có thể trực tiếp đến trải nghiệm, trong khi nhân viên cũng có thể mang các thiết bị di động đến phục vụ những trường hợp có nhu cầu.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết các sản phẩm robot được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí gồm nhu cầu thực tế, tính an toàn và khả năng ứng dụng. Những phản hồi của người sử dụng sẽ tiếp tục được chuyển tới doanh nghiệp để điều chỉnh, nâng cấp thiết bị.

Không chỉ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, robot tại cơ sở còn có thể chơi cờ cùng người cao tuổi, mang đến hình thức giải trí và tương tác độc đáo (Ảnh BRCN)

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi nói trên cũng được định hướng trở thành nơi trưng bày, giới thiệu, nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm robot dành cho người cao tuổi. Đây cũng là mô hình thử nghiệm để đánh giá khả năng đưa công nghệ vào hoạt động chăm sóc thường ngày.

Dù có sự tham gia của hàng chục mẫu robot, nhân viên vẫn giữ vai trò trong vận hành, hỗ trợ người cao tuổi sử dụng thiết bị và thực hiện các công việc cần sự chăm sóc trực tiếp. Công nghệ được sử dụng nhằm bổ sung khả năng phục vụ, chứ chưa thay thế hoàn toàn con người.

Theo định hướng của chính quyền địa phương, mô hình này sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi xem xét mở rộng ứng dụng robot trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Nguồn: Beijinggov