Phát hiện vết đen khổng lồ rộng bằng Trái Đất xuất hiện trên Mặt Trời

Trước đây, các tàu vũ trụ như Parker Solar Probe hay Solar Orbiter đã giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về Mặt trời. Tuy nhiên, kính thiên văn Daniel K. Inouye đi vào hoạt động đã giúp các nhà thiên văn học không cần phải phóng thứ gì vào vũ trụ mà vẫn có thể quan sát được Mặt trời từ mặt đất.

Chính nhờ loại siêu kính viễn vọng này, đài quan sát Mặt trời đặt tại Hawaii đã phát hiện ra một vết đen ấn tượng trên bề mặt ngôi sao này. Vết đen được gọi là Umbra và có đường kính cực kỳ khổng lồ, tương đương như đường kính của Trái đất.

Hình ảnh cận cảnh chụp về vết đen lớn có đường kính ngang Trái đất.

Trước đó vào ngày 25/02/2022, tàu thăm dò Parker Solar cũng đã chụp được một bức ảnh về vết đen Umbra. Các quan sát của kính viễn vọng Daniel K.Inouye đã được kết hợp với dữ liệu do Parker Solar thu thập để tạo ra các bộ dữ liệu toàn diện hơn về hàng loạt hiện tượng diễn ra trên Mặt trời.

Về khoa học, các vết đen được hình thành khi năng lượng bên trong Mặt trời không thể thoát ra được bề mặt do bị một lớp từ trường cực mạnh ngăn cản. Những vùng bề mặt không có năng lượng thoát ra sẽ có nhiệt độ thấp hơn so với những vùng còn lại.

Trong khi những vùng sáng đỏ rực của Mặt trời có nhiệt độ trung bình là 5000 độ C thì những vùng tối này chỉ có nhiệt độ vào khoảng 3800 độ C. Do chênh lệch nhiệt độ thấp hơn nên nhìn từ xa, chúng trông giống như những vết đen.

Trên Mặt trời luôn tồn tại nhiều vết đen nhưng vết đen khổng lồ như Umbra vẫn được cho là một hiện tượng hiếm.

Trên bề mặt Mặt trời luôn tồn tại nhiều vết đen.

Với sự ra đời của kính thiên văn Daniel K. Inouye, ngành khoa học không gian đã có thêm một công cụ tuyệt vời trong việc quan sát Mặt trời. Loại siêu kính viễn vọng này có thể chụp được các hình ảnh ở bề mặt Mặt trời với độ phân giải cao, độ chi tiết rõ nét chưa từng có thiết bị nào làm được.

Vào tháng trước, kính thiên văn Daniel K. Inouye bắt đầu hoạt động đúng lúc để ghi lại các vụ phun trào dữ dội, vết đen và những thay đổi của Mặt trời trong không gian. Những hình ảnh do Inouye cung cấp sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu và dự đoán các sự kiện Mặt trời có thể gây ảnh hưởng đến Trái đất của chúng ta.

