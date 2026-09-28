Phát hiện Vạn Lý Trường Thành bị đục thủng suốt gần 20 năm, lỗ hổng rộng tới 6 mét

Một đoạn Vạn Lý Trường Thành có từ thời nhà Minh của Trung Quốc đã bị đục xuyên qua để tạo đường tắt đổ phế thải khai thác than.

Trong khi những đoạn Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng quanh Bắc Kinh như Bát Đạt Lĩnh và Mộ Điền Dục được bảo tồn, phục dựng và trở thành điểm đến của nhiều nguyên thủ quốc gia, một phần công trình nằm xa các tuyến du lịch lại chịu số phận hoàn toàn khác.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đoạn tường thành Quách Gia Diêu (Guojiayao) thuộc huyện Ninh Vũ, tỉnh Sơn Tây đã bị hư hại trong gần hai thập kỷ do các hoạt động khai thác than. Nguyên nhân bắt đầu từ nhu cầu tìm một tuyến đường tắt để vận chuyển và đổ phế thải khai thác, thay vì phải đi vòng đường núi xa hơn.

Sự việc bắt đầu từ năm 2007, khi Ningwu Chaokai Coal Industry, một đơn vị khai thác không có giấy phép, đào một rãnh xuyên qua Vạn Lý Trường Thành để phục vụ việc đổ chất thải đào xúc.

Đến năm 2013, Shenda Chaokai Coal Industry được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhiều đội khai thác. Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng vị trí đã bị phá để vận chuyển và đổ phế thải. Hoạt động này cuối cùng để lại một khoảng trống rộng khoảng 6 m trên bức tường thành cổ.

Đáng chú ý, CCTV cho biết những người tố giác đã bắt đầu phản ánh vấn đề với chính quyền địa phương từ năm 2015, nhưng không nhận được phương án giải quyết đủ để chấm dứt tình trạng trên. Các quan chức địa phương sau đó thừa nhận công tác bảo tồn trước đây còn yếu và việc kiểm tra không thường xuyên khiến những hư hại không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Vạn Lý Trường Thành được xây dựng qua nhiều thời kỳ để bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc. Việc xây dựng tiếp tục dưới thời nhà Minh, giai đoạn 1368-1644. Với tổng chiều dài hơn 21.000 km, đây được xem là công trình quân sự lớn nhất thế giới và là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc đã ban hành Quy định về bảo vệ Vạn Lý Trường Thành từ năm 2006. Theo quy định, khi nhận được thông tin di tích bị phá hoại, cơ quan quản lý di sản phải lập tức áp dụng biện pháp kiểm soát và báo cáo lên cấp có thẩm quyền cao hơn.

Giới chức địa phương cho biết không có hình phạt nào được đưa ra trước đó, cũng không báo cáo vụ việc lên cấp trên. Doanh nghiệp khai thác đã dừng đào trong khu vực bảo vệ di tích sau năm 2019, trong khi những vi phạm trước đó không được xử lý.

Phải đến tháng 3 năm nay, sau những phản ánh liên tục của công chúng và thông tin trên truyền thông, chính quyền tỉnh Sơn Tây mới thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra các cáo buộc khai thác trái phép và phá hoại di sản liên quan tới doanh nghiệp than.

Sau đó, công ty bị phạt tổng cộng 1 triệu NDT, tương đương khoảng 149.000 USD, vì triển khai công trình trong khu vực kiểm soát di tích khi chưa được phê duyệt và gây thiệt hại nghiêm trọng cho di tích lịch sử. Cựu lãnh đạo doanh nghiệp và người thực tế điều hành công ty cũng bị tạm giữ vào tháng 5.

CCTV cho biết vấn đề không chỉ giới hạn ở Quách Gia Diêu. Nhiều đoạn Vạn Lý Trường Thành khác tại Ninh Vũ cũng bị hư hại nghiêm trọng do hoạt động khai thác trước đây không được giám sát đầy đủ.

Chính quyền huyện Ninh Vũ thông báo sẽ tăng cường xử lý hành vi phá hoại di sản và đổ phế thải trái phép, đồng thời tiến hành sửa chữa khẩn cấp, gia cố các đoạn bị hư hại và phục hồi môi trường xung quanh. Những thiếu sót và vi phạm trách nhiệm của các quan chức liên quan trong quá khứ cũng đang được điều tra.

Theo SCMP