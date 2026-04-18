Phát hiện UAV do thám Mỹ bay 12 giờ gần Cuba

Hoàng Vân |

Ngày 16/4, một máy bay không người lái (UAV) giám sát tầm cao MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ đã bay hơn 12 giờ ngoài khơi bờ biển Cuba.

UAV do thám Mỹ bay 12 giờ gần Cuba .

Theo dữ liệu theo dõi trên không, UAV sử dụng tín hiệu gọi BLKCAT6, đã thực hiện nhiều lần bay lượn gần các khu vực trọng điểm, bao gồm thủ đô Havana và khu vực xung quanh vịnh Guantanamo.

UAV duy trì độ cao khoảng 14.935m trong suốt chuyến bay.

Nhiệm vụ giám sát hết sức bất thường này đã kết thúc bằng việc UAV quay trở lại Căn cứ Không quân Hải quân Jacksonville ở bang Florida

Máy bay Triton được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát theo thời gian thực trên các vùng biển rộng lớn và ven biển UAV này còn có thể giám sát hàng hải liên tục, tiến hành các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, và bổ sung cho máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon.

UAV có trần bay hoạt động 17.068m, và thời gian bay liên tục lên đến 30 giờ.

Nhiệm vụ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ "có thể sẽ ghé thăm Cuba" sau khi kết thúc cuộc chiến chống Iran.

Ngày 15/4, tờ USA Today đưa tin, công tác chuẩn bị quân sự cho một chiến dịch tiềm tàng của Mỹ tại Cuba đang được âm thầm đẩy mạnh, trong trường hợp ông Trump ra lệnh can thiệp vào đó.

Căng thẳng giữa hai nước đã leo thang kể từ khi Tổng thống Trump ra lệnh thực hiện một chiến dịch đặc biệt để bắt giữ ông Nicolas Maduro, nhà lãnh đạo lâu năm của Venezuela, đồng minh của Cuba hồi đầu năm nay.

Hơn 30 binh sĩ Cuba bảo vệ dinh thự của ông Maduro ở Caracas đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố cắt đứt nguồn cung dầu mỏ của Cuba. Kể từ đó, Nga đã vận chuyển dầu đến Cuba.

Trước tình hình khủng hoảng ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ, Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố, không muốn Mỹ can thiệp quân sự vào nước mình, khẳng định Cuba sẽ sẵn sàng đáp trả nếu điều đó xảy ra.

“Thời điểm hiện tại vô cùng thách thức và một lần nữa đòi hỏi chúng ta, như ngày 16/4/1961, phải sẵn sàng đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng, bao gồm cả hành động tấn công quân sự.

Chúng ta không muốn điều đó xảy ra, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải chuẩn bị để tránh nó và nếu nó trở nên không thể tránh khỏi, thì phải đánh bại nó”, Tổng thống Diaz-Canel tuyên bố.

Xét đến tất cả những gì đã xảy ra ở Venezuela rồi đến Iran, chính quyền ông Trump rất có thể đang hướng tới một cuộc can thiệp vào Cuba.

Tuy nhiên, không giống như hai cuộc can thiệp trước đó, một chiến dịch quân sự của Mỹ tại quốc đảo này, dù quy mô nhỏ hay lớn, có thể diễn ra nhanh chóng hơn mà không cần nhiều sự chuẩn bị để thu hút sự chú ý của giới quan sát, do vị trí địa lý gần gũi giữa hai nước.

Theo South Front
