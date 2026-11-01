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Phát hiện túi nilon đen chứa 4.370 tờ tiền Việt Nam đủ mệnh giá tại khu vực biên giới

Đinh Anh
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Tổng số tiền ước tính lên đến 1,295 tỉ đồng.

Theo thông tin từ báo điện tử tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Giang) vừa phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Hưng (SN 1963, quê An Giang) vận chuyển trái phép 1,295 tỉ đồng từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới sông Hậu.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, lực lượng biên phòng phát hiện một người có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển tiền qua biên giới nên tổ chức mật phục.

Khoảng 13 giờ ngày 3/11, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tổ công tác bắt quả tang Hưng đang vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện một túi nilon màu đen chứa 4.370 tờ tiền Việt Nam với nhiều mệnh giá, tổng trị giá 1,295 tỉ đồng.

Qua khai thác ban đầu, Hưng khai nhận vận chuyển số tiền trên từ Campuchia qua khu vực biên giới sông Hậu vào Việt Nam.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa Hưng cùng tang vật về đơn vị để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Báo điện tử tỉnh An Giang 


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An Giang

tiền Việt Nam

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