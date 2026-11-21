Trung Quốc đang tiến hành thu thập các khối đá giàu kim loại nằm dưới đáy đại dương.

Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển quy mô lớn đầu tiên tại vùng biển quốc tế ở phía đông Thái Bình Dương, sử dụng phương tiện robot để thu thập các khối đá giàu kim loại nằm dưới đáy đại dương. Những mẫu quặng thu được chứa niken, coban, mangan và đồng – các nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin xe điện và thiết bị điện tử.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hoạt động thử nghiệm được triển khai tại khu vực phía đông Thái Bình Dương, nằm giữa Hawaii và Mexico. Phương tiện robot được sử dụng để thu thập các khối đa kim loại có kích thước tương đương củ khoai tây.

Đây là những cấu kết khoáng sản tự nhiên chứa nhiều kim loại có giá trị công nghiệp, trong đó niken, coban và mangan là các thành phần quan trọng trong chuỗi sản xuất pin, đặc biệt là pin sử dụng cho ô tô điện. Đồng cũng là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất thiết bị điện và điện tử.

Để phục vụ hoạt động khảo sát và thu thập mẫu vật ở độ sâu lớn, Trung Quốc đã triển khai hệ thống tời kéo dưới biển sâu Haiwei GD11000. Theo báo Khoa học và Công nghệ, đây là hệ thống tời duy nhất trên thế giới có dây cáp đủ dài để tiếp cận điểm sâu nhất của đại dương.

Thiết bị này từng đưa các tàu lặn xuống độ sâu 5.330 m để khảo sát đáy biển. Li Wenhua, giáo sư tại Đại học Hàng hải Đại Liên, đồng thời là nhà khoa học trưởng của dự án, cho biết hệ thống tời trước đây chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và chưa từng hỗ trợ hoạt động khai thác khoáng sản.

Trong chuyến thử nghiệm, hệ thống đã đưa phương tiện lặn xuống biển tổng cộng 6 lần, trong đó có một lần hoạt động liên tục 48 giờ. Tổng thời gian làm việc dưới nước của các phương tiện đạt gần 200 giờ.

Một trong những thiết bị quan trọng của chiến dịch là phương tiện khai thác robot mang tên Kunpeng, được đặt theo tên sinh vật khổng lồ trong truyền thuyết Trung Quốc có khả năng biến từ cá thành chim. Phương tiện này do tập đoàn quốc doanh China Minmetals chế tạo.

Theo tuyên bố của doanh nghiệp, Kunpeng có khả năng hoạt động trong thời gian dài dưới áp suất cực lớn, trong môi trường nước lạnh và có độ mặn cao. Hệ thống định vị dựa trên âm thanh do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân phát triển giúp xác định vị trí phương tiện với độ chính xác khoảng 1 m.

Một thách thức lớn trong các hoạt động nghiên cứu và khai thác dưới đáy biển là hệ thống truyền tải điện năng và dữ liệu. Thông thường, robot dưới nước được kết nối với tàu nghiên cứu bằng dây cáp, nhưng các loại cáp bọc thép truyền thống có trọng lượng lớn, gây khó khăn khi triển khai ở độ sâu hàng nghìn mét.

Theo báo cáo năm 2024 của Liêu Ninh Nhật báo, hệ thống cáp dài 13 km của Haiwei được bọc bằng sợi quang, phục vụ việc truyền tải dữ liệu trong quá trình vận hành dưới biển sâu.

Hoạt động thử nghiệm của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia và doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận nguồn khoáng sản nằm dưới đáy đại dương. Cùng khu vực phía đông Thái Bình Dương, Mỹ đang thúc đẩy quá trình cấp phép khai thác thương mại. Theo công ty The Metals Company của Canada, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đáy biển, quyết định liên quan dự kiến được đưa ra vào giữa tháng 12.

China Minmetals đã tiến hành thăm dò khu vực rộng 72.745 km² tại vùng biển quốc tế nói trên từ năm 2017, theo thỏa thuận kéo dài 15 năm với ISA. Khi thỏa thuận được ký kết, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên tài trợ cho 4 hợp đồng thăm dò khoáng sản đáy biển như vậy.

Dù vậy, đến nay chưa có quốc gia nào triển khai khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu trên quy mô thương mại. Các nhà khoa học cảnh báo hoạt động này có thể gây ra những tác động lâu dài đối với hệ sinh thái đại dương, vốn còn nhiều khu vực chưa được nghiên cứu đầy đủ và có mức độ nhạy cảm cao trước những thay đổi từ môi trường bên ngoài.

Theo báo Khoa học và Công nghệ, trong thời gian tới, hệ thống Haiwei sẽ tiếp tục tham gia các chuyến khảo sát định kỳ, hỗ trợ Trung Quốc nghiên cứu và khai thác tiềm năng tài nguyên dưới đáy biển, hướng tới mục tiêu trở thành một "cường quốc hàng hải".