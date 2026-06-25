Phát hiện Trung Quốc cắm 3 khối trụ bê tông cốt thép cực khủng, cao bằng tòa nhà 80 tầng giữa biển, sắp hoàn thành siêu công trình xác lập kỷ lục thế giới

Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động hậu cần tại cảng hàng hóa nhộn nhịp nhất thế giới.

Trung Quốc đã hoàn thành nhịp chính của cây cầu vượt biển tại cảng Ninh Ba-Chu Sơn. Tuyến đường mới này dự kiến sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động hậu cần tại cảng hàng hóa nhộn nhịp nhất thế giới.

Theo báo Khoa học và Công nghệ hàng ngày đưa tin hôm thứ Ba (23/6), phần chính của cầu lớn Thanh Long Môn dài 2.212 mét ở tỉnh Chiết Giang đã hoàn thành, nối liền một cụm đảo trong khu phức hợp cảng Ninh Ba-Chu Sơn.

Đây là cây cầu dây văng 3 trụ dài nhất thế giới, với 2 nhịp chính dài 756 mét. Không giống như các cầu dây văng thông thường chỉ dựa vào 2 trụ, cầu này có thêm một trụ thứ ba để đỡ các nhịp dài hơn bắc qua các kênh vận chuyển rộng lớn.

Cao 249 mét – tương đương chiều cao của một tòa nhà 80 tầng – 3 trụ này tạo nên siêu công trình nhằm mục đích kết nối các cảng thành một mạng lưới đường cao tốc thống nhất.

Báo cáo cho biết dự án sẽ cải thiện mạng lưới phân phối hàng hóa của cảng, tối ưu hóa sự phát triển của quần đảo Chu Sơn và thúc đẩy sự kết nối giữa các cảng và ngành công nghiệp trong khu vực.

Được xây dựng bởi 2 công ty con của Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc là Tập đoàn Cục Kỹ thuật Cầu Đường sắt Trung Quốc và Tập đoàn Cục Cảng Đường sắt Trung Quốc, cây cầu này là một phần của chương trình cơ sở hạ tầng trị giá 17,6 tỷ nhân dân tệ (2,6 tỷ USD) được khởi động vào năm 2022 nhằm nâng cao khả năng kết nối vận chuyển hàng hóa tại cảng.

Khoản đầu tư này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng xét đến quy mô của cảng: năm ngoái, cảng đã xử lý kỷ lục 1,4 tỷ tấn hàng hóa, củng cố vị trí là cảng bận rộn nhất thế giới về sản lượng hàng hóa trong năm thứ 17 liên tiếp.

Theo SCMP



