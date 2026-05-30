Phát hiện Trung Quốc bê khối thép 8 tầng, nặng 25.000 tấn ra giữa biển, lập liên tiếp 6 kỷ lục mới, quyết thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng

Trung Quốc vừa hoàn tất việc vận chuyển trạm biến áp ngoài khơi lớn nhất thế giới để lắp đặt trên biển. Cỗ máy này sẽ kết nối hai trang trại điện gió khổng lồ ngoài khơi với lưới điện quốc gia.

Trạm biến áp công suất 2 GW có tên Haifeng Heart do nhà sản xuất thiết bị hạng nặng Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) chế tạo. Siêu trạm biến áp này đã rời thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc ngày 27/5 vừa qua.

Trạm biến áp này đang được vận chuyển đến vùng biển ngoài khơi thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông để tiến hành giai đoạn lắp đặt tiếp theo.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, công trình này dự kiến sẽ cung cấp khoảng 6 tỷ kWh điện tái tạo mỗi năm.

Hệ thống này sẽ cung ứng nguồn điện sạch dồi dào cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực giảm thiểu carbon của Trung Quốc. Cơ sở này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hai trang trại điện gió ngoài khơi Thanh Châu V và Thanh Châu VII thuộc Tập đoàn Tam Hiệp.

Siêu trạm biến áp này là cấu trúc thép cao 8 tầng, dài khoảng 85,5 mét, rộng 82,5 mét và chiều cao lên tới khoảng 44 mét. Tổng trọng lượng của toàn bộ cấu trúc đạt mức đáng kinh ngạc là 25.000 tấn. Đây chính là một trong những cấu trúc năng lượng ngoài khơi lớn nhất từng được con người xây dựng từ trước đến nay.

Đại diện ZPMC tiết lộ công trình được xây dựng bằng phương pháp chế tạo mô-đun hóa. Theo đó, quá trình lắp ráp trên bờ, tích hợp thiết bị và lắp đặt được tiến hành song song cùng lúc. Phương thức này đòi hỏi yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với năng lực điều phối chuỗi cung ứng cũng như quản trị sản xuất. Quy trình này giúp nâng cao đáng kể hiệu suất và chất lượng thi công, đồng thời tạo ra một hình mẫu tiêu chuẩn cho các dự án tương tự trong tương lai.

Phía nhà sản xuất ZPMC nhấn mạnh dự án này đã thiết lập tới 6 kỷ lục lớn trong ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu. Với công suất truyền tải của một tổ máy đơn lẻ đạt mức 2.000 MW, công trình này chính thức trở thành trạm biến áp một chiều ngoài khơi lớn nhất thế giới.

Dự án này cũng sở hữu hệ thống truyền tải điện một chiều (DC) linh hoạt ngoài khơi có điện áp cao nhất thế giới hiện nay. Hệ thống vận hành ở mức điện áp ±500 kilovolt (kV). Cột mốc này giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ DC linh hoạt trong ngành điện gió ngoài khơi.

Đây là dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới kết hợp thành công cả hai công nghệ truyền tải điện xoay chiều (AC) và điện một chiều (DC) trong cùng một hệ thống. Đồng thời, công trình cũng là hệ thống truyền tải điện một chiều linh hoạt tập trung ngoài khơi đầu tiên thuộc loại này.

Bên cạnh đó, dự án đánh dấu lần đầu tiên con người sử dụng cáp ngầm DC ±525 kV để truyền tải năng lượng tái tạo đi xa ngoài khơi. Doanh nghiệp chế tạo đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các trạm biến áp ngoài khơi.

Thông thường, các tuabin gió chỉ sản xuất ra dòng điện xoay chiều. Việc truyền tải điện xoay chiều đi một quãng đường dài dưới biển sẽ gây ra tổn thất năng lượng cực kỳ lớn.

Bằng cách chuyển đổi dòng điện xoay chiều ngoài khơi thành dòng điện một chiều, trạm biến áp này giúp giảm thiểu tối đa hao hụt năng lượng trên các đường cáp ngầm xuyên biển.

Giải pháp công nghệ này giúp con người khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên gió chất lượng cao nằm cách bờ hơn 100 km, mở đường cho việc khai thác các vùng biển xa hơn trong tương lai.