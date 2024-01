Tại An Huy (Trung Quốc), một người đàn ông đang đi trên một khu đất trống toàn sỏi đá thì đột nhiên thấy một tia sáng mạnh chiếu vào mắt, người đàn ông dụi dụi mắt và phát hiện tia sáng màu xanh phát ra từ một đống đá. Thế là người đàn ông bước vào, nhìn xung quanh cạnh đống đá để xem nó là gì.

Người đàn ông nhận thấy trong các vết nứt của đá có nhiều vật phát sáng nên dùng tay di chuyển những viên đá ra xa, dùng tay nhặt những vật phát sáng đó nhìn kỹ hơn thì thấy những vật này trông giống như những viên đá quý. Ngay khi nhận được thông tin, Cục Địa chất và Khai thác khoáng sản tỉnh An Huy cùng Sở Tài Nguyên đã đến hiện trường, toàn bộ vùng đất toàn sỏi đá đã bị phong tỏa để kiểm tra.

Sau đó, các chuyên gia đã xác nhận rằng, những viên đá mà người đàn ông vô tình tìm thấy là đá thạch anh. Thạch anh là loại đá quý trên thế giới, được hình thành từ nhóm Silica và có công thức hóa học là SiO2 (Silicon & Oxy).

Sở dĩ đá thạch anh có nhiều màu sắc khác nhau bởi vì trong đá thạch anh thường chứa các thành phần nguyên tử nhôm (Al) thay thế cho các nguyên tử Silicon (Si), kết hợp với sự cân bằng điện tích, cộng thêm các nguyên tử nhỏ như Hdrogen, Lithium, Natri, Titan...., hàm lượng các nguyên tử khác nhau sẽ giúp cho viên đá có màu sắc, chỉ số năng lượng Bovis cũng khác nhau.

Đá thạch anh được hình thành tại hầu hết các loại đá lửa, đá biến chất và đá trầm tích (chủ yếu do quá trình phun trào núi lửa), một số các loại đá thạch anh cũng được tìm thấy trong đá thiên thạch.

Tại An Huy (Trung Quốc), chuyên gia xác nhận trữ lượng kho báu đá thạch anh lên tới 1,46 tỷ tấn. Hơn nữa, một mỏ kho báu thạch anh quy mô lớn làm đá xây dựng được phát hiện ở Tongling, An Huy (Trung Quốc). Cục Địa chất và Khai thác khoáng sản tỉnh cho biết, các mỏ thạch anh tại An Huy (Trung Quốc) được hình thành cách ấy ít nhất 200-300 năm. Do đó, các mỏ khoáng sản này đều có giá trị và ứng dụng cao.

Tại khu vực khai thác kho báu thạch anh có trữ lượng tài nguyên lớn tại An Huy (Trung Quốc) có điều kiện phát triển và sử dụng tuyệt vời, sau khi phát triển và sử dụng có thể giảm bớt tình trạng khan hiếm tài nguyên ở thành phố Đồng Lăng, An Huy (Trung Quốc) và các khu vực lân cận, đồng thời đảm bảo tài nguyên khoáng sản cho cơ sở hạ tầng và các khu vực chính tại An Huy (Trung Quốc).

Để khai thác được mỏ kho báu thạch anh, Trung Quốc đã phải sử dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất. Trung Quốc thực hiện thiết kế kỹ thuật số, vận hành tự động, vận hành không người lái và khai thác thông minh trong khảo sát địa chất, quản lý tài nguyên, thiết kế khai thác, lập kế hoạch, sản xuất khai thác, chế biến khoáng sản, xử lý chất thải, khai thác mỏ và thiết bị sàng lọc.

Các công nghệ khai thác thông minh được áp dụng

Cùng với đó, hệ thống công nghệ khai thác thông minh tích hợp bigdata, internet vạn vật vào quy trình thăm dò, khai thác theo cách chưa từng có, nhằm cải thiện tính an an toàn mỏ, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả.

Trong đó, hệ thống quản lý thông minh mỏ được kết nối với các nhà khai thác, người điều phối, người quản lý tại chỗ và nhân viên giám sát phòng điều khiển trung tâm được kết nối với cùng một nền tảng để thực hiện kiểm soát toàn bộ quá trình khai thác thông qua tích hợp hệ thống, tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả khai thác và an toàn mỏ. Công nghệ internet vạn vật, công nghệ phân tích và trí tuệ nhân tạo tiên tiến giúp tăng tính an toàn, năng suất và hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao sức mạnh của hệ thống thông minh trong mỏ.

Tóm lại, việc thiết lập và cải tiến hệ thống tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho các ứng dụng khai thác thông minh, đẩy nhanh việc đào tạo và thành lập đội ngũ chuyên nghiệp, tăng cường hỗ trợ từ mọi khía cạnh của các biện pháp, đảm bảo hiệu quả sự tiến bộ liên tục của việc xây dựng khai thác thông minh và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành khai thác mỏ của Trung Quốc.