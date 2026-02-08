Phát hiện thỏi bạc 15kg trị giá 1,4 tỷ đồng trong gói hàng ship, công an sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Tối 3/2, ông Trương nhận được chiếc ghế đặt qua mạng với giá khoảng 300 NDT (hơn 1 triệu đồng). Tuy nhiên, khi mở gói hàng tại nhà, ngoài chiếc ghế như mong đợi, ông còn thấy một khối kim loại được bọc cẩn thận bằng lớp màng bảo vệ. Kiểm tra kỹ, ông sững sờ nhận ra đó là một thỏi bạc khá nặng.

Ban đầu nghi là đồ giả, ông dùng cân điện tử để kiểm tra và phát hiện khối bạc nặng tới 15 kg. Theo giá thị trường, thỏi bạc này trị giá hơn 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) - cao gấp hàng nghìn lần giá chiếc ghế. Trước tình huống bất ngờ, ông Trương vừa kinh ngạc vừa lo lắng nên lập tức trình báo công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xác minh. Họ xác định ông Trương chỉ mới mua ghế trực tuyến và phát hiện thỏi bạc mắc trong khe ghế khi mở kiện hàng, trong khi thông tin trên bao bì không đủ để liên hệ ngay với chủ sở hữu.

Để sớm tìm ra người đánh mất tài sản, công an chia làm hai hướng: rà soát dữ liệu tại các điểm giao nhận và công ty chuyển phát nhanh, đồng thời trích xuất camera tại trung tâm phân loại bưu kiện để kiểm tra từng khâu vận chuyển.

Sau nhiều giờ truy vết, nguyên nhân được làm rõ: trong quá trình phân loại, do bất cẩn và trọng lượng lớn, thỏi bạc đã rơi khỏi bao bì ban đầu, làm thủng thùng chứa chiếc ghế của ông Trương rồi mắc kẹt bên trong. Sự cố không bị phát hiện trong các khâu bốc xếp tiếp theo, khiến thỏi bạc vô tình “đi nhầm” hàng nghìn km tới Đan Giang Khẩu.

Thỏi bạc ông Trương nhận được trong gói hàng

Tiếp tục lần theo thông tin vận chuyển với sự hỗ trợ của đơn vị chuyển phát, công an xác định chủ sở hữu là một thương nhân đến từ địa phương khác. Trước đó, người này đã mua thỏi bạc tại Hồ Nam. Kiện hàng lẽ ra được giao trước đó hai ngày, nhưng do thất lạc nên cả người bán và đơn vị vận chuyển đều tìm kiếm trong lo lắng.

Sáng 4/2, thương nhân lái xe xuyên đêm tới đồn công an để nhận lại tài sản. Sau khi hoàn tất xác minh danh tính và nguồn gốc hợp pháp, lực lượng chức năng đã trao trả nguyên vẹn thỏi bạc.

Xúc động khi nhận lại tài sản trị giá lớn, người này liên tục bày tỏ lòng biết ơn đối với công an địa phương và sự trung thực của ông Trương khi chủ động trình báo.

Theo Jimu News﻿