Giữa vùng biển mênh mông, một cỗ máy mang tên loài cá thần hóa chim trong truyền thuyết Trung Hoa vừa chạm tới 'kho báu' mà cả thế giới đang thèm khát, nhưng Bắc Kinh lại giữ kín gần như mọi con số.

Vào ngày 17/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã hoàn tất đợt thử nghiệm khai thác quặng đáy biển quy mô lớn đầu tiên tại vùng biển quốc tế, khu vực nằm giữa Hawaii và Mexico.

Thiết bị chính của đợt thử nghiệm là Kunpeng, robot khai thác do Tập đoàn China Minmetals chế tạo. Cái tên được lấy từ loài cá khổng lồ trong truyền thuyết có thể hóa thành chim bay.

Nhiệm vụ của Kunpeng là gom các khối đa kim nằm rải rác dưới đáy biển. Đây là những khối đá to cỡ củ khoai tây, chứa niken, coban, mangan và đồng, tức nhóm kim loại then chốt để sản xuất pin xe điện.

Để đưa thiết bị xuống đáy đại dương, đội ngũ sử dụng hệ thống tời Haiwei GD11000, có thể hoạt động ở độ sâu 5.330 m, gấp hơn 6 lần chiều cao tòa Burj Khalifa (828 m) ở Dubai. Sợi cáp của tời dài 13 km, được bọc gia cường bằng sợi nhẹ.

Trong suốt chuyến đi, tời đã thả tàu lặn 6 lần, trong đó có một lần kéo dài 48 giờ liên tục. Tổng thời gian thiết bị hoạt động dưới nước lên tới gần 200 giờ.

Đợt thử diễn ra trong phạm vi thăm dò rộng 72.745 km², theo hợp đồng 15 năm mà China Minmetals ký với Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế (ISA) - tổ chức do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Trưởng dự án cho biết hệ thống này trước đây chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu, và đợt thử lần này đã khẳng định độ ổn định cũng như độ tin cậy của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, Bắc Kinh công bố rất ít chi tiết về nhiệm vụ. Đến nay, chưa có con số nào về khối lượng quặng mà Kunpeng đã gom được.

Để so sánh, trong đợt thử ở Thái Bình Dương năm 2022, công ty The Metals Company của Canada từng đưa khoảng 3.000 tấn khối đa kim lên tàu trên mặt nước.

Hiện chưa quốc gia nào khai thác đáy biển sâu ở quy mô thương mại. Giới khoa học cảnh báo hoạt động này có thể gây tổn hại lâu dài cho những hệ sinh thái vốn còn rất ít được con người hiểu biết.

Trong khi đó, Mỹ dự kiến đưa ra quyết định liên quan đến khai thác đáy biển trong vài tuần tới. Về phía Trung Quốc, tời Haiwei sẽ được đưa vào các chuyến khảo sát thường kỳ.

Theo SCMP, Interesting Engineering