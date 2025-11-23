Phát hiện thi thể trong túi ở sảnh chung cư TP.HCM

Chiều 23/11, người dân sống tại một chung cư cao tầng ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) phát hiện thi thể một người đàn ông trong túi hành lý bị bỏ lại ở sảnh tòa nhà.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, cư dân phát hiện hai người đàn ông mang theo một túi lớn màu xanh và một valy có nhiều biểu hiện bất thường. Một số người nhận thấy mùi hôi lạ phát ra từ hành lý nên đã tìm cách giữ hai người này để kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng bỏ lại túi và valy rồi được cho là đã cướp một chiếc taxi để bỏ trốn khỏi khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong toả hiện trường, điều tra và truy bắt nghi phạm.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây có mặt phong tỏa hiện trường. Đến khoảng 16h, Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng, khám nghiệm hiện trường và kiểm tra túi hành lý bị bỏ lại.

Bên trong túi màu xanh, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông đã tử vong trước đó, đang trong quá trình phân hủy và có nhiều dấu hiệu bất thường.

Hiện, Công an đang truy bắt hai nghi phạm liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó tại TP.HCM, cơ quan chức năng cũng phát hiện thi thể nữ giới trong cốp một ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt. Chủ xe cho biết phương tiện được đỗ tại vị trí này từ tối 27/10. Đến rạng sáng 1/11, khi dọn dẹp khu vực, người nhà phát hiện mùi hôi và kính xe bị bể nên báo công an.

Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ đã phân hủy mạnh, chưa thể nhận diện. Công an lấy mẫu vân tay, thu thập vật chứng và làm rõ thời điểm chiếc xe được đỗ tại vị trí, trùng khớp với lời khai của chủ nhà.

Quá trình xác minh cho thấy có một gia đình tại địa phương trình báo con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm và mất liên lạc nhiều ngày, được cho là trùng khớp với nạn nhân.