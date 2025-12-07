HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể trôi sông Sài Gòn, bụng xăm 2 con thằn lằn

Anh Vũ |

Danh tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an TPHCM làm rõ.

Công an TPHCM đang xác định danh tính một người đàn ông tử vong, thi thể trôi trên sông Sài Gòn.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, trưa 6-12, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cảng Phúc Long, phường Thủ Đức nên đưa vào bờ rồi gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức đã phối hợp với Công an TPHCM đến hiện trường ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông này mặc quần dài, áo sơ mi dài tay; không có giấy tờ tùy thân; trên bụng xăm 2 con thằn lằn,

Danh tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới gây mưa to, rét đậm
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại