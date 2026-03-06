Ngày 6/3, thông tin từ Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại khu đất trống.

Theo đó, khu vực phát hiện sự việc nằm đối diện công viên nước trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Tân An.

Thi thể bé sơ sinh được phát hiện ở Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân đi qua khu đất trống gần đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại diện Công an phường Tân An, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường nên chưa có thông tin cụ thể về giới tính cũng như các đặc điểm liên quan của trẻ sơ sinh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại tỉnh Vĩnh Long cũng phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh. Cụ thể, ngày 17/1, chị H.T.M.D. (22 tuổi, ngụ xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long), là công nhân tại một xưởng may trong khu công nghiệp Giao Long, đang mang thai thì bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh của xưởng.

Khoảng 30 phút sau, chị D. sinh một bé gái. Qua kiểm tra, chị D. phát hiện cháu bé đã tử vong. Hoảng loạn và lo sợ bị đồng nghiệp phát hiện, chị D. đã cho thi thể bé vào túi nilon, bỏ trong sọt rác nhựa đặt tại nhà vệ sinh rồi quay lại vị trí làm việc.

Đến khoảng 5h cùng ngày, một số công nhân phát hiện nền gạch nhà vệ sinh có nhiều vết máu nên báo cho bộ phận bảo vệ công ty. Kiểm tra tại hiện trường, bảo vệ phát hiện bé sơ sinh trong sọt rác; khi bế lên thì xác định cháu đã tử vong. Vụ việc sau đó được ban quản lý công ty trình báo cơ quan công an.