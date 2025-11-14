Ngày 14-11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở Trường mầm non Bạch Hà khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại trường mầm non trong đêm. Ảnh: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13-11, tại Trường mầm non Bạch Hà xảy ra hỏa hoạn.

Ghi nhận tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ cháy lửa bao trùm lên một căn phòng ở tầng 2 của trường.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể ở phòng kế toán.

Hiện, danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.