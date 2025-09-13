HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy trong container bỏ hoang

Anh Vũ |

Thi thể người phụ nữ bị cháy được phát hiện trong container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt, TP HCM.

Ngày 13-9, Công an xã Tân Nhựt phối hợp Công an TP HCM điều tra vụ 1 phụ nữ tử vong trong container bỏ hoang.

Phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy trong container bỏ hoang ở TP HCM - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ

Hơn 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong trong container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt (Bình Chánh cũ). Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị cháy.

Công an xã Tân Nhựt phối hợp cảnh sát chữa cháy đến hiện trường phong toả, lấy lời khai nhân chứng.

Bước đầu xác định nạn nhân tên Diệp Thị Hương L. (35 tuổi). Hiện vụ việc đang được công an điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Cháu bé hàng xóm kể phút mở cửa cứu bạn, bị nghi phạm gõ cửa
Tags

thi thể

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại