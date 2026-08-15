Phát hiện thi thể nữ hiệu trưởng trường mầm non tư thục dưới mương nước

Thi thể bà N. (Hiệu trưởng trường Mầm non H.S.) được người dân phát hiện dưới mương nước, gần đó có xe máy vẫn còn cắm chìa khóa.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, sáng 15/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới dưới mương nước.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đ.X)

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới mương nước cạnh tỉnh lộ 331 - 338, gần đó có xe máy mang BKS: 14X1 - 085.XX vẫn đang cắm chìa khóa. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là bà T.T.N. (53 tuổi).

Xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, bà N. đang là Hiệu trưởng Trường Mầm non H.S. trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.