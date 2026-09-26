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Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên Hồ Đá

Nguyễn Tiến
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Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên Hồ Đá, khu vực Làng Đại học Quốc gia TPHCM, nghi quê ở Huế.

Chiều 26/9, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước tại Hồ Đá, thuộc khu vực Làng Đại học Quốc gia TPHCM. Lực lượng chức năng sau đó có mặt, trục vớt thi thể để phục vụ công tác điều tra.

- Ảnh 1.

Phát hiện người đàn ông tử vong nổi trên mặt nước Hồ Đá ở TPHCM. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Khoảng 15h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nổi gần bờ Hồ Đá, khu vực đường Nguyễn Du, thuộc Làng Đại học Quốc gia TPHCM nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, trục vớt thi thể.

Lực lượng chức năng đồng thời phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và phối hợp các đơn vị liên quan xác minh nhân thân nạn nhân.

Thông tin ban đầu, người đàn ông được cho là quê ở Huế. Tuy nhiên, danh tính cụ thể vẫn chưa được xác định.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc.

Tags

Hồ Đá

đại học quốc gia TPHCM

phát hiện thi thể

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