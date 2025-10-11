Chiều 11/10, đại diện lãnh đạo UBND phường Phong Điền (TP Huế) cho biết, thi th ể ông N.N.C. vừa được đưa vào bờ sông Bồ để phục vụ công tác khám nghiệm và hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 2h sáng 8/10, ông C. rời nhà tại phường Phong Điền bằng xe máy nhưng không trở về. Đến 7h cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép nghi của ông C. bị bỏ lại tại khu vực cầu An Lỗ thuộc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Thái (Huế), nên trình báo cơ quan chức năng.

Đoạn sông Bồ nơi thi thể ông C.﻿ được tìm thấy. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an, dân quân cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày trên sông Bồ và dọc hai bên bờ. Ông C. sau đó được phát hiện trong tình trạng tử vong , thi thể nổi trên sông Bồ đoạn gần cầu Thanh Lương, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Quảng Điền và phường Kim Trà, Huế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.