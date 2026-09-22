HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Văn Quân
|

Ngày 22/9, Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan đến người đàn ông được phát hiện tử vong trong khe đá tại xã Đak Nhau.

Theo Công an TP. Đồng Nai, khoảng 16h45 ngày 17/9, Công an xã Đak Nhau nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bến Ba Cô, thuộc thôn Đak Nung.

Các lực lượng chức năng xã Đak Nhau tham gia đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khe đá ngay trong đêm (ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đak Nhau phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng đến hiện trường. Thi thể nạn nhân mặc áo cộc tay màu nâu, tay trái đeo đồng hồ điện tử màu đen, đang trong quá trình phân hủy và mắc kẹt trong khe đá.

Khu vực phát hiện thi thể có địa hình phức tạp, đường đất trơn trượt, sình lầy do mưa lớn kéo dài. Một số đoạn, lực lượng chức năng phải đi bộ băng rừng, vượt qua những dòng nước chảy xiết để tiếp cận vị trí nạn nhân.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng tổ chức bảo vệ khu vực, phục vụ công tác khám nghiệm và truy tìm tung tích nạn nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng tìm phương án đưa thi thể ra khỏi khu vực khe đá trong điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết bất lợi.

Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, phục vụ công tác khám nghiệm và các thủ tục điều tra theo quy định.

Khu vực tiếp cận thi thể hiểm trở các lực lượng phải vượt suối, băng rừng (ảnh CACC)

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông H.V.Nh. (SN 1997, thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau).

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, thi thể ông Nh. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tags

Phát hiện thi thể

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

01:38
Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

00:39
Tạm giữ khẩn cấp Lê Miền Nam SN 1996 và 6 người trong vụ ô tô lao hung hãn vào đám đông

Tạm giữ khẩn cấp Lê Miền Nam SN 1996 và 6 người trong vụ ô tô lao hung hãn vào đám đông

01:20
Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

01:07
Cận cảnh bắt giữ Phạm Ngọc Huỳnh Như trong vụ án giang hồ Hoàng Nato

Cận cảnh bắt giữ Phạm Ngọc Huỳnh Như trong vụ án giang hồ Hoàng Nato

00:41
Khoảnh khắc thót tim cả mảng núi đổ ập xuống, vùi lấp tỉnh lộ ở Nghệ An

Khoảnh khắc thót tim cả mảng núi đổ ập xuống, vùi lấp tỉnh lộ ở Nghệ An

00:52
'Thầy trò Đường Tăng' nghênh ngang cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM: Công an nói gì?

'Thầy trò Đường Tăng' nghênh ngang cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM: Công an nói gì?

00:50
Xe bán tải điện đầu tiên của VinFast gây chú ý với tầm di chuyển tới 1.000 km

Xe bán tải điện đầu tiên của VinFast gây chú ý với tầm di chuyển tới 1.000 km

01:22
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại