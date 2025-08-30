HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông Dinh sau gần 1 ngày tìm kiếm

Châu Tỉnh |

Người dân phát hiện chiếc xe máy bỏ lại trên bờ sông Dinh, sau đó thi thể chủ nhân được tìm thấy dưới sông.

Sáng 30-8, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ việc thi thể người đàn ông phát hiện trên sông Dinh. 

Trước đó, vào sáng 29-8, người dân địa phương bất ngờ phát hiện chiếc xe máy của anh N.T.H. (SN 1994, tạm trú thôn Láng Gòn 1, xã Hàm Tân) để trên bờ sông Dinh (đoạn qua xã Hàm Tân) trên bờ khá lâu nhưng không thấy người.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông Dinh sau gần 1 ngày tìm kiếm- Ảnh 1.

Người dân đứng trên bờ sông Dinh theo dõi tìm kiếm thi thể anh H. Ảnh: DT

Nghi có việc chẳng lành, người dân đã báo lực lượng chức năng. Sau đó, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân dưới sông và ven bờ. 

Sau gần 1 ngày tìm kiếm, đến sáng 30-8, thi thể anh H. được tìm thấy cách cầu Bò, sông Dinh khoảng 100m. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra sự việc.

