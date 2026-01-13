HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện thi thể người đàn ông có nhiều hình xăm lớn trôi trên sông Sài Gòn

Thanh Thảo |

Ngày 13-1, cơ quan chức năng TPHCM đang tìm thân nhân của một người đàn ông trôi sông, đoạn qua cầu Phú Long, TPHCM.

Đặc điểm nhận dạng của người đàn ông này là có nhiều hình xăm lớn ở tay, chân, lưng...

Phát hiện thi thể người đàn ông có nhiều hình xăm trôi trên sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Trước đó, thi thể nam giới được tìm thấy trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, TPHCM.

Thời điểm phát hiện, người này mặc áo đen dài tay, quần jean.

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát và cứu nạn cứu hộ khu vực 30, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM, trong năm 2025 đơn vị này đã tiếp nhận 4 vụ nhảy cầu Phú Long, trong đó đã cứu sống được 2 người.

