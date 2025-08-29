HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể nam giới trong đám lục bình trôi trên con rạch ở TP HCM

Thanh Thảo |

Nạn nhân mất tích gần 1 tuần, sau đó được một người dân đi câu cá phát hiện trong đám lục bình tại một con rạch ở TP HCM.

Ngày 29-8, Công an TP HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông trong đám lục bình dưới con rạch ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).


Phát hiện thi thể nam giới trong đám lục bình trôi trên con rạch ở TP HCM- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, chiều tối 28-8, một người đàn ông đi câu cá dưới rạch Ông Bố đoạn qua phường Bình Hòa thì phát hiện dưới đám lục bình có gì hơi lạ. Tới nơi kiểm tra, người này hốt hoảng khi thấy thi thể một người đang nổi lềnh bềnh.

Được biết, nạn nhân tên T. (SN 1996, quê Quảng Ngãi), người này làm việc tại một cơ sở đóng gói cách hiện trường hơn 500 m.

Từ ngày 23-8 đến nay, anh T. rời khỏi phòng trọ và không trở về nữa, cũng không ai liên lạc được với nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Giải mã thông tin sói rừng trở lại Điện Biên- Bài 2: Những cuộc truy lùng sói bất thành
Tags

Công an TP HCM

phát hiện

Quảng Ngãi

thi thể

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại