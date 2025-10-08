HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện thi thể nam giới trên sông Bé

Hương Chi |

Thi thể nam giới khoảng 35-40 tuổi được phát hiện trôi trên sông Bé, đoạn cầu gãy thuộc xã Phước Hòa, TPHCM. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Chiều 8/10, Công an TPHCM đang tiến hành xác minh danh tính thi thể vừa được phát hiện trôi trên sông Bé, đoạn cầu gãy thuộc ấp 1, xã Phước Hòa.

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Bé- Ảnh 1.

Khu vực nơi phát hiện thi thể

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là nam giới , chưa rõ nhân thân lai lịch , cao khoảng 1,8 m, khoảng 35-40 tuổi, được xác định tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 3 đến 4 ngày, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Đặc điểm nhận dạng, trên người nạn nhân mặc quần jean dài màu xanh, áo khoác dài tay màu xanh đen, áo thun ngắn tay màu đen trắng, mang 1 túi chéo màu xám, kính nhựa gọng màu đen, tròng kính không màu.

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Bé- Ảnh 2.

Trang phục của nạn nhân

Công an TPHCM đề nghị ai có người mất liên lạc có những đặc điểm như trên, nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết.

