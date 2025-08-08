HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau

Vân Du |

Trong lúc đi chặt củi, người dân ở Cà Mau đã phát hiện 1 thi thể không còn nguyên vẹn tại bìa rừng.

Tối 7-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết người dân vừa phát hiện 1 thi thể ven bìa rừng.

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại Cà Mau: Vụ việc gây chấn động cộng đồng - Ảnh 1.

Thi thể được người dân phát hiện ở bìa rừng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông N.V.N. cùng với cậu vợ là ông Đ.C.T. (ngụ xã Phan Ngọc Hiển) ra bìa rừng thuộc ấp Dinh Hạn để chặt cây đã chết về làm củi.

Sau đó, cả hai đã phát hiện 1 thi thể, không rõ danh tính, đang trong quá trình phân hủy. 

Thi thể bị mất cả 2 bàn tay, chân, không mặc quần áo… Ngay lập tức, vụ việc được trình báo ngành chức năng địa phương.

Hiện, ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi để phục vụ quá trình điều tra và xác định danh tính nạn nhân.

Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
Tags

tỉnh Cà Mau

xã Phan Ngọc Hiển

phát hiện thi thể mất bàn tay chân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại