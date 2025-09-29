HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng

Hữu Thành |

Một thi thể nam giới, độ tuổi khoảng từ 28 đến 35 được người dân phát hiện tại bờ biển thuộc địa bàn xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Trần Tuấn Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng ( Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị ) thông tin, vào lúc 6h15 ngày 29/9, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển .

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng- Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân dạt vào bờ biển thuộc xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Địa điểm thi thể được phát hiện nằm giữa bờ kè trụ sở Đồn Biên phòng Cửa Tùng với nhà hàng Eo Biển Xanh (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị).

"Thi thể được phát hiện là nam, khoảng 28 đến 35 tuổi, cơ thể không nguyên vẹn, mặc áo đen, quần sọc màu cà phê. Hiện lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa Tùng đang bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan Công an, Viện Kiểm sát … làm việc theo đúng quy định", Trung tá Dũng cho biết.

Một bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10 Bualoi
Tags

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

phát hiện thi thể không nguyên vẹn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại