Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Hương Chi |

Một thi thể nam giới không đầu vừa được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn. Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Tối 19/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể nam giới không đầu vừa được phát hiện trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, tại khu vực sông Sài Gòn thuộc khu phố Tương Bình Hiệp 2, phường Chánh Hiệp, người dân phát hiện một thi thể người nằm lẫn trong đám lục bình đang trôi.

Khu vực nơi phát hiện thi thể

Một người đi ghe đã tìm cách tiếp cận, kéo thi thể vào gần bờ và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an TPHCM có mặt phối hợp với lực lượng chức năng phường Chánh Hiệp, tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường, thi thể nam giới mất phần đầu, mặc áo dài tay màu đen có mũ đội, quần lửng.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

