HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn ở Cà Mau

Vân Du |

Trên đường đi đặt lú huế trở vào bờ, một người dân ở Cà Mau đã phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi trên biển

UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về việc phát hiện thi thể trôi ngoài biển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 20-8, ông P.V.L. (ngụ xã Đất Mũi) đi đặt lú huế (dụng cụ bắt thủy sản – phóng viên) trên biển.

Trên đường điều khiển phương tiện vào bờ, ông L. phát hiện 1 thi thể trôi trên biển, đang trong quá trình phân hủy, không còn phần đầu và tứ chi… nên đến Công an xã Đất Mũi trình báo.

Công an xã Đất Mũi đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Bước đầu ghi nhận nạn nhân là nam giới, chưa xác định được độ tuổi và không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi khám nghiệm tử thi, công an bàn giao thi thể nạn nhân cho Hội Chữ thập đỏ xã Đất Mũi an táng.

Cục CSGT phát thông báo nóng tới tất cả người dân về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại