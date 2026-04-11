Phát hiện thi thể dưới chân đập Đá Dựng sau tin báo

Chiều 11/4, lãnh đạo UBND phường La Gi ( tỉnh Lâm Đồng ) cho biết đã tìm thấy thi thể nam thanh niên H.T.P. (SN 2006, trú phường La Gi) tại khu vực chân đập Đá Dựng.

Khu vực phát hiện thi thể.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện trên bờ đập Đá Dựng (phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) có nón bảo hiểm, dép và điện thoại di động nhưng không thấy chủ nhân. Nghi có dấu hiệu bất thường, người dân đã trình báo Công an phường La Gi.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc khu vực đập nước. Đến khoảng 14h, một thi thể nam giới được phát hiện tại chân đập. Sau đó, người thân có mặt tại hiện trường và xác nhận nạn nhân đó là H.T.P. Theo gia đình, P. rời khỏi nhà từ tối 10/4.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.