Phát hiện thi thể đôi nam nữ trôi dạt trên vịnh Hạ Long: Hé lộ đặc điểm nhận dạng

Thông tin phát hiện 2 thi thể trôi dạt trên vịnh Hạ Long đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, ngày 21/5, ông Lê Bá Tài, Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 2 thi thể trôi dạt trên biển vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày.

2 thi thể gồm 1 nam, 1 nữ chưa rõ danh tính, khoảng 38 - 45 tuổi. Nơi phát hiện 2 thi thể là ở khu vực đền Đầu Mối trên Vịnh Hạ Long.

Thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho chính quyền địa phương. (Ảnh: Fanpage Phường Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh)

Ông Tài thông tin, thời điểm phát hiện, thi thể nam giới mặc quần đùi, áo cộc tay màu xanh còn thi thể nữ mặc áo cộc tay, quần đùi đen, trên người có đeo dây chuyền và khuyên tai bằng vàng. Theo nhận định ban đầu của vị Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, 2 nạn nhân có thể là một cặp vợ chồng, gặp nạn khi đi biển đánh bắt hải sản.

Hiện thi thể đôi nam nữ đã được bàn giao cho chính quyền phường Hạ Long và phường Hà Tu để xác minh danh tính, tìm thân nhân.

Sự việc khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân xấu số.