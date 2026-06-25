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Phát hiện thi thể chị 7 tuổi, em trai 3 tuổi dưới ao nước hàng xóm

Đ.Ngọc
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Sau khi thấy thi thể em trai 3 tuổi nổi trên ao, người dân mò tìm phát hiện thêm thi thể chị gái 7 tuổi chìm dưới ao nước nhà hàng xóm.

Chiều 25-6, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em tử vong.

Phát hiện thi thể chị, em trai 3 tuổi dưới ao nước hàng xóm - Ảnh 1.

Người thân đau xót trước cái chết của 2 cháu nhỏ. Nguồn: MXH

Theo báo cáo của UBND xã Quỳ Hợp, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày 25-6 tại ao nước trong khuôn viên nhà ông Q.V.X., ở xóm Bản Còn, xã Quỳ Hợp.

Nạn nhân là cháu T.T.K.H. (7 tuổi) và em trai T.T.P. (3 tuổi), trú xóm Bản Còn.

Theo chính quyền địa phương, vào sáng 25-6, người dân trong xóm tập trung tại nhà văn hóa để họp. Trong thời gian này, 2 cháu nhỏ sang nhà hàng xóm chơi. Hai cháu đi vào khu vực hàng rào quanh bờ ao, không may trượt chân dẫn đến đuối nước.

Khi cuộc họp kết thúc, ông X. về nhà thì phát hiện cháu P. nổi trên mặt nước. Ông cùng người dân lập tức đưa cháu bé lên bờ, nhờ nhân viên y tế đến sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Mọi người quay lại khu vực ao nước tìm kiếm, phát hiện thêm thi thể cháu H. dưới ao.

Được biết, hoàn cảnh gia đình 2 nạn nhân thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền cùng các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng sau vụ 2 chị em tử vong do đuối nước.

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