HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể bốc cháy ở nghĩa địa, gần đó có xe máy biển xanh

Hoàng Thanh |

Một thi thể cháy đen đã được người dân phát hiện ở Nghĩa trang Pleiku, gần đó là xe máy biển xanh nghi do nạn nhân điều khiển.

Chiều 24-12, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan điều tra vụ việc một thi thể bị cháy đen ở Nghĩa trang Pleiku.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đi thăm mộ ở Nghĩa trang Pleiku (phường Diên Hồng), người dân phát hiện một thi thể đang bốc cháy nên đã trình báo công an.

Công an phường Diên Hồng nhanh chóng cử lực lượng phong tỏa hiện trường và xác minh thông tin.

Tại hiện trường, thi thể đã cháy đen, đang trong tư thế ngồi dựa lưng vào bức tường của một ngôi mộ. Lực lượng chức năng chưa xác định danh tính, giới tính thi thể do bị cháy đen.

Phát hiện thi thể bốc cháy ở Nghĩa trang Pleiku gần xe máy biển xanh - Ảnh 1.

Lực lượng công an đang xác minh danh tính thi thể

Gần vị trí phát hiện thi thể, cơ quan công an còn phát hiện một xe máy biển số xanh, được cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý, sử dụng.

Chỉ ít giờ tới, gió mùa Đông Bắc chuẩn bị tràn về mạnh mẽ: Có nơi xuống dưới 10 độ C
Tags

công an tỉnh Gia Lai

tỉnh Gia Lai

phòng kỹ thuật hình sự

Công an phường Diên Hồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại