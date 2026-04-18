Phát hiện thi thể bé trai trong ngôi mộ đắp vội ở Lào Cai, nghi bị cha đánh tử vong

T.Đ (tổng hợp) |

Tối 18/4, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai xác nhận vụ việc tìm thấy thi thể bé trai 12 tuổi tại một khu đồi thuộc thôn Thác Tiên.

Trước đó, ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận tin báo về việc cháu P.X.A. (12 tuổi) mất tích. Sau khi nhận thông tin, công an xã đã phối hợp với nhà trường, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một khu vực trên đồi có dấu hiệu đất bị đào bới, lấp lại, nghi là nơi chôn thi thể cháu bé.

Khu vực phát hiện thi thể bé trai nghi bị sát hại ở Lào Cai. Ảnh: NDCC/Sức Khỏe và Đời Sống

Liên quan đến vụ việc, báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin theo lãnh đạo xã Mỏ Vàng, bước đầu, bố cháu bé (sinh năm 1990) khai rằng đã dùng dây điện đánh cháu và phạt đứng giữa nhà từ khoảng 19h đến 3h sáng hôm sau rồi cho đi ngủ. Ngày hôm sau, khi đi làm về, người bố phát hiện cháu bé nằm trên ghế, đã tử vong. Do hoảng sợ, người bố được cho là đã mang thi thể cháu bé đi vứt.

Công an xã đang tạm giữ người bố để phục vụ điều tra. Dự kiến sáng 19/4, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành khai quật khu vực nghi vấn, khám nghiệm hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

