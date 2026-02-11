Phát hiện thêm 13.000 kg vàng trị giá 31.000 tỷ đồng bị bỏ ngoài hố

Theo Global Mining News, nghiên cứu mới của The Gold Bullion Company (có trụ sở tại London), Mỹ dẫn đầu thế giới về lượng vàng thu hồi từ các thiết bị điện tử bị thải bỏ. Dựa trên dữ liệu rác thải, đơn vị này ước tính Mỹ đã thu hồi 13.767 kg vàng trong năm đó, hiện có giá trị khoảng 1,2 tỷ USD (khoảng 31.200 tỷ đồng), tương đương khoảng 1.110 thỏi vàng tiêu chuẩn.

Lượng vàng này được tái chế từ khoảng 4,1 tỷ kg rác thải điện tử, mức cao nhất toàn cầu, phản ánh văn hóa tiêu dùng mạnh của nước này, theo The Gold Bullion Company.

Đứng thứ hai là Trung Quốc, với lượng vàng tái chế chưa bằng một nửa so với Mỹ. Quốc gia này thu hồi được 6.630 kg vàng, hiện trị giá khoảng 568,4 triệu USD. Năm 2022, nước sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới xử lý 1,9 tỷ kg rác thải điện tử được ghi nhận. Trung Quốc đã trở thành trung tâm rác thải điện tử toàn cầu kể từ những năm 1970.

Đức xếp thứ ba về giá trị vàng ước tính thu được từ rác thải điện tử, với 3.249 kg vàng, tương đương khoảng 278,6 triệu USD. Năm 2022, quốc gia này xử lý 956,6 triệu kg chất thải, kết quả của các chính sách nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu, yêu cầu thu gom và tái chế có trách nhiệm.

Top 5 là hai quốc gia G7 khác là Pháp và Nhật Bản, lần lượt thu hồi 2.924 kg (250,7 triệu USD) và 2.084 kg vàng (178,7 triệu USD).

Quốc gia tái chế ít vàng nhất trong năm 2022 là Azerbaijan, chỉ xử lý khoảng 10.000 kg rác thải điện tử. Theo The Gold Bullion Company, điều này có thể do nhiều nguyên nhân như hạ tầng quản lý rác hạn chế hoặc thiếu các quy định về tái chế.

Tính theo đầu người, Na Uy dẫn đầu với 19,42 kg rác thải điện tử được ghi nhận và tái chế trong năm 2022, có thể tạo ra khoảng 0,066 gram vàng mỗi người, trị giá khoảng 4,23 bảng Anh. Và quốc gia này có dân số khoảng 5,5 triệu người.

Hiện nay, các thiết bị công nghệ đang ngày càng tạo ra lượng rác thải lớn. Theo The Register, việc Apple phát hành iOS 26 có thể khiến khoảng 75 triệu chiếc iPhone trở nên lỗi thời, tạo ra hơn 1,2 triệu kilôgam rác thải điện tử trên toàn cầu, theo một nghiên cứu mới. Phiên bản lớn tiếp theo của hệ điều hành di động từ Cupertino dự kiến sẽ được phát hành trong tháng này sau khi được công bố tại WWDC hồi tháng Sáu.

Điều này sẽ ảnh hưởng tới những người đang sử dụng các thiết bị iPhone XR, XS và XS Max vốn sẽ bị loại khỏi danh sách cập nhật, theo công ty xử lý chất thải Business Waste. Mặc dù một số chủ sở hữu sẽ tiếp tục sử dụng, nhưng thiết bị sẽ dần trở nên lỗi thời và nhiều người dùng có thể chọn nâng cấp lên mẫu mới, góp phần làm gia tăng khối lượng rác thải điện tử.

Business Waste quan tâm hơn đến lượng vật liệu có thể thu hồi từ việc tái chế các điện thoại cũ này. Họ ước tính giá trị số vật liệu đó lên tới hơn 271 triệu bảng Anh (tương đương 363 triệu USD, khoảng 9.500 tỷ đồng).

Theo tính toán, 75 triệu thiết bị này chứa hơn 1,2 triệu kg đồng, 1,23 triệu kg palladium và 2.569 kg vàng. Vàng là thành phần có giá trị nhất, có thể trị giá hơn 200 triệu bảng Anh (tương đương 268 triệu USD, 7.000 tỷ đồng).

Theo công ty này, lựa chọn tốt nhất cho các thiết bị cũ không còn được hỗ trợ là đem tái chế, thay vì để chúng kết thúc trong các bãi rác. “Rác thải điện tử là dòng chất thải rắn phát triển nhanh nhất thế giới, với hơn 50 triệu tấn được tạo ra mỗi năm trên toàn cầu”, Graham Matthews của Business Waste cho biết.

Ông lưu ý rằng rác thải điện tử kết thúc tại các bãi chôn lấp có thể gây hại cho môi trường và cả sức khỏe con người khi các chất độc hại rò rỉ và làm ô nhiễm khu vực xung quanh. Vì vậy, việc đảm bảo người dùng tái chế thiết bị cũ một cách có trách nhiệm là đặc biệt quan trọng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của công ty nghiên cứu CCS Insight, chưa đến một phần ba người tiêu dùng châu Âu đổi hoặc bán lại điện thoại cũ. Điều này kìm hãm nguồn cung thiết bị đã qua sử dụng vốn có thể thúc đẩy thị trường giải pháp thay thế thân thiện môi trường hơn so với việc mua mới.