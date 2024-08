Ngày 19/8, Công an TP Thuận An ( Bình Dương ) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ một thanh niên được phát hiện đã tử vong trong sân siêu thị Aeon (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, đêm 18/8, Công an TP Thuận An nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một người tử vong trong sân siêu thị nói trên. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường.

Khu vực phát hiện thi thể thanh niên là sân kho nội bộ của siêu thị Aeon. Danh tính nạn nhân được xác định là anh B.H.C. (sinh năm 2000, ngụ phường Lái Thiêu, TP Thuận An).

Công an khám nghiệm hiện trường

Hiện trường được công an phong tỏa để khám nghiệm

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm , thi thể nạn nhân được cơ quan công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do rơi từ lầu cao xuống đất.

Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của nạn nhân vẫn đang được công an điều tra làm rõ.