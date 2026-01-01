Phát hiện thanh niên SN 2005 chuẩn bị mở sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, đăng ký vay online 10-20 triệu rồi xoá app: Công an Đà Nẵng truy xét nóng

Vào ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ và kịp thời giải cứu một nạn nhân trong vụ lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online” xảy ra trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm online.

Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Phòng CSHS tiếp nhận trình báo từ gia đình em T.N.Y.N. (SN 2005, trú xã Xuân Phú) về việc nghi ngờ em này đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý theo hình thức “bắt cóc online”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức truy xét nóng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của nạn nhân và tiến hành giải cứu thành công khi em N. đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Đồng thời đơn vị này phối hợp với hệ thống ngân hàng ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến N.

Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa về trụ sở Phòng CSHS để ổn định tâm lý, làm rõ sự việc và bàn giao an toàn cho gia đình.

Theo điều tra, sau khi thao túng tâm lý, các đối tượng lừa đảo yêu cầu N. phải chuyển số tiền 500 triệu đồng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, giao dịch này đã được ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại về tài sản.

Điều tra viên của Phòng CSHS cho biết, trong vụ việc này, thủ đoạn “bắt cóc online” đã có sự biến tướng so với trước đây. Thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”. Trường hợp người nhà cảnh giác, chỉ lập sổ tiết kiệm giấy, các đối tượng tiếp tục ép nạn nhân mang sổ ra ngân hàng để chuyển đổi sang hình thức sổ tiết kiệm online, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian chờ người nhà làm thủ tục, các đối tượng còn tiếp tục dụ dỗ nạn nhân tải các ứng dụng cho vay, công ty tài chính, sử dụng căn cước của mình để đăng ký các khoản vay online từ 10 đến 20 triệu đồng. Sau khi khoản vay được giải ngân, nạn nhân bị ép chuyển ngay tiền cho đối tượng, sau đó xóa ứng dụng, tiếp tục tải app khác và lặp lại quy trình tương tự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc để làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿