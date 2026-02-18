Phát hiện thanh niên SN 2001 thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, Công an vào cuộc điều tra

Công an xã Đức Châu lấy lời khai đối tượng Nguyễn Trọng Ánh (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Công an tỉnh Nghệ An ngày 16/2 cho biết, Công an xã Đức Châu đã đấu tranh, làm rõ vụ lừa đảo đặt vé xe dịp cuối năm.

Theo đó, lợi dụng nhu cầu về quê đón Tết của người dân tăng cao vào trong dịp cuối năm, đối tượng Nguyễn Trọng Ánh (sinh năm 2001, trú tại thôn Đông Thuận, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) lập tài khoản Facebook giả mạo nhà xe tuyến Hà Nội - Nghệ An - Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khi người dân liên hệ đặt vé, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ tiền vé qua tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, Công an xã Đức Châu nhanh chóng vào cuộc, làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng. Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, Nguyễn Trọng Ánh thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại; bước đầu chứng minh số tiền chiếm đoạt là 10,5 triệu đồng.

Công an xã Đức Châu đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.