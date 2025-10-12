HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân, người dân Gia Lai mang giao nộp

Đức Anh |

Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân nhà, một người dân Gia Lai đã chủ động giao nộp cho công an để thả về tự nhiên.

Sáng 11-10, Công an phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai xác nhận vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java (Manis javanica) do ông Phạm Tấn Vinh (SN 1966; trú khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Nhơn Nam) tự nguyện giao nộp.

Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân, người dân Gia Lai mang giao nộp- Ảnh 1.

Ông Vinh giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường Hoài Nhơn Nam

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9-10, trong lúc dọn nhà, ông Vinh phát hiện một con tê tê bò vào sân. Nhận thấy đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ông đã chủ động mang đến Công an phường để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Hoài Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn và cán bộ thú y tiến hành kiểm tra, xác định cá thể trên là tê tê Java, nặng khoảng 1 kg, thuộc nhóm IB – loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi xác định con tê tê có sức khỏe ổn định, lực lượng chức năng đã thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng do Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn quản lý.

Theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, tê tê là loài được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ dưới bất kỳ hình thức nào.

Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân, người dân Gia Lai mang giao nộp- Ảnh 2.

Cá thể tê tê được thả về tự nhiên

Hành động tự nguyện của ông Phạm Tấn Vinh được lực lượng chức năng ghi nhận, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn thiên nhiên.

Tags

Báo Người Lao Động

động vật hoang dã

tê tê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại