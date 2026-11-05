Phát hiện tàu Trung Quốc đang dừng tại một địa điểm, mang theo nhiều thiết bị hoạt động ở độ sâu 10.000 mét dưới biển, làm nhiệm vụ đặc biệt

Xuất hiện tàu thứ 2 của Trung Quốc có cấu hình đặc biệt để triển khai và thu hồi phương tiện không người lái dưới nước, làm dấy lên chú ý về chương trình phát triển các “tàu mẹ” chuyên dụng cho drone hoạt động dưới đại dương.

Con tàu mới được phát hiện qua ảnh vệ tinh tại cơ sở của Guangzhou Shipyard International (GSI) trên đảo Longxue, phía đông nam thành phố Quảng Châu. Ảnh chụp ngày 2/10 cho thấy con tàu đang được đưa ra khỏi ụ đóng tàu có mái che. GSI là công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), một trong những tập đoàn đóng tàu lớn nhất nước này.

Đáng chú ý, đây là tàu thứ 2 có thiết kế tương tự được nhận diện tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Trước đó, một con tàu khác được phát hiện tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua trên đảo Changxing, Thượng Hải. Đến tháng 9, tàu này được cho là đã tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện.

2 con tàu có nhiều đặc điểm chung, gồm sàn đáp trực thăng, nhà chứa phía sau cấu trúc thượng tầng phía trước và hàng loạt thiết bị nâng hạ. Đặc biệt, khu vực đuôi đều có không gian dạng garage cùng một khoang có thể hỗ trợ đưa phương tiện từ trong tàu xuống mặt nước và ngược lại.

Những đặc điểm này khiến chúng được giới quan sát cho rằng có thể được thiết kế nhằm triển khai và thu hồi các phương tiện không người lái dưới nước, hay UUV.

Tuy có bố trí tổng thể tương đồng, tàu mới tại Quảng Châu dường như nhỏ hơn chiếc được phát hiện tại Thượng Hải. Con tàu ở Quảng Châu có 6 tháp nâng, trong khi chiếc tại Thượng Hải được quan sát thấy có 6 tháp lớn và thêm 6 tháp nhỏ.

Sự khác biệt về kích thước và hệ thống nâng có thể phản ánh khả năng xử lý các loại phương tiện dưới nước khác nhau. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận tải trọng, số lượng UUV mà mỗi tàu có thể mang hoặc loại phương tiện cụ thể được thiết kế để hoạt động cùng chúng.

Chiếc tại Thượng Hải có không gian được đánh giá đủ linh hoạt để chứa một số ít UUV cỡ lớn hoặc nhiều phương tiện nhỏ hơn. Trong khi đó, hệ thống tiếp cận mặt nước ở đuôi và các thiết bị nâng trên cả hai tàu có thể giúp đưa drone xuống biển rồi thu hồi chúng sau nhiệm vụ.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với UUV cỡ lớn. Thay vì phải hoạt động trực tiếp từ một căn cứ trên đất liền, một tàu hỗ trợ có thể vận chuyển chúng tới khu vực cách xa bờ, triển khai tại chỗ và đưa trở lại tàu để bảo dưỡng, nạp năng lượng hoặc chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

Các phương tiện không người lái dưới nước cỡ lớn có nhiều ứng dụng, từ lập bản đồ đáy biển, khảo sát đại dương đến phát hiện thủy lôi và giám sát. Trong lĩnh vực quân sự, UUV cũng có thể hỗ trợ hoạt động của tàu ngầm và tàu mặt nước. Một số thiết kế trên thế giới còn có khả năng mang nhiều loại tải trọng khác nhau, thậm chí vũ khí.

Trung Quốc hiện đã phát triển nhiều phương tiện không người lái có khả năng hoạt động ở độ sâu 6.000 m, thậm chí một số mẫu toàn độ sâu đại dương từng xuống hơn 10.000 m.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận hai tàu mới của Trung Quốc sẽ vận hành UUV mang vũ khí. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng cũng chưa được công bố. Do đó, việc gọi đây là các “tàu mẹ drone dưới nước” hiện chủ yếu dựa trên cách bố trí và những đặc điểm quan sát được từ bên ngoài.

Một khả năng khác được giới chuyên gia đề cập là chúng có thể chỉ là những nền tảng thử nghiệm. Trung Quốc có thể sử dụng tàu để phát triển phương pháp triển khai, thu hồi và vận hành nhiều loại phương tiện không người lái trước khi xác định cấu hình cuối cùng cho một chương trình quy mô lớn hơn.

Theo IE