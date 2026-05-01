Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 180 mét, di chuyển liên tục 120 ngày, thực hiện nhiệm vụ cực khó

Trung Quốc đã đưa vào vận hành siêu tàu khoan biển sâu do quốc gia này tự thiết kế và chế tạo mang tên Meng Xiang (Giấc mơ). Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực nâng cao khả năng tự chủ năng lượng và củng cố vị thế của Trung Quốc trong các sứ mệnh thám hiểm đại dương toàn cầu.

Siêu tàu Meng Xiang có quy mô khổng lồ với chiều dài 179,8 mét và chiều rộng 32,8 mét. Con tàu có lượng giãn nước lên tới 42.600 tấn và tầm hoạt động đạt 15.000 hải lý, tương đương hơn 27.000 km.

Với sức chứa 180 người, con tàu được thiết kế để chịu được các siêu bão cấp 16 và hoạt động bền bỉ 120 ngày liên tục trên biển. Đây cũng là con tàu đầu tiên tích hợp đa năng các nhiệm vụ từ khoan khoa học đại dương đến thăm dò dầu khí và khai thác thử nghiệm băng cháy.

Một trong những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất của Meng Xiang là hệ thống phòng thí nghiệm trên tàu lớn nhất thế giới với diện tích hơn 3.000 mét vuông.

Cơ sở này cho phép các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm khoa học biển, vi sinh vật học và từ tính cổ. Bên cạnh đó, các công nghệ tiên tiến như hệ thống bản sao số (digital twin) đã được áp dụng để giám sát toàn bộ quá trình khoan và hỗ trợ sự phối hợp thông minh trong các thí nghiệm khoa học.

Vào đầu năm 2026, tàu Meng Xiang được cho là đã bắt đầu thực hiện chuyến thám hiểm lịch sử với mục tiêu xuyên thủng lớp vỏ đại dương để chạm tới lớp manti của Trái Đất. Việc khoan sâu gần qua lớp đá cứng dưới đáy biển được giới khoa học đánh giá là có độ khó tương đương với việc hạ cánh xuống Mặt Trăng. Nguyên nhân là do các thiết bị phải chịu đựng áp suất và nhiệt độ cực hạn tại những độ sâu này.

Nhiệm vụ đầy tham vọng này nhằm mục đích thu thập những mẫu vật trực tiếp đầu tiên từ lớp manti vốn chiếm phần lớn thể tích của hành tinh. Những mẫu vật này sẽ cung cấp các manh mối quan trọng về nhiệt lượng nội tại của Trái Đất, sự di chuyển của các mảng kiến tạo và nguồn gốc của sự sống trong các môi trường khắc nghiệt.

Tổng hợp