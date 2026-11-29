Nga chính thức đưa tàu ngầm hạt nhân Perm vào biên chế hải quân, đánh dấu lần đầu nước này sở hữu một tàu ngầm đa nhiệm được thiết kế để trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon như vũ khí tiêu chuẩn.

Ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, đánh dấu việc Perm chính thức được bàn giao cho Hải quân Nga.

“Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân mạnh như vậy, loại vũ khí có tầm hoạt động và ý nghĩa toàn cầu”, ông Putin phát biểu tại buổi lễ, theo Al Jazeera dẫn hình ảnh từ Điện Kremlin.

Perm là tàu ngầm tấn công hạt nhân đa nhiệm thế hệ thứ tư, thuộc Đề án 885M Yasen-M. Tàu được chế tạo tại Sevmash, cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân chủ lực của Nga. Đây là chiếc thứ 6 thuộc dòng tàu ngầm Yasen nói chung và chiếc thứ 5 thuộc phiên bản hiện đại hóa Yasen-M.

Perm được hạ thủy ngày 27/3/2025 tại Sevmash trong một buổi lễ có sự tham dự trực tuyến của ông Putin. Khi đó, giới chức Nga cho biết đây là tàu ngầm Yasen-M đầu tiên được thiết kế để mang tên lửa siêu vượt âm Zircon như một phần trong hệ thống vũ khí tiêu chuẩn.

Theo Sevmash, các tàu Yasen-M được trang bị hệ thống dẫn đường, liên lạc và thủy âm hiện đại, cùng vũ khí chính xác cao và các hệ thống robot.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Perm là khả năng sử dụng Zircon. Tên lửa này được Nga phát triển để tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền ở tốc độ rất cao. Việc tích hợp Zircon lên Yasen-M được Moscow kỳ vọng tăng khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa từ dưới mặt biển.

Khác với tàu ngầm sử dụng động cơ thông thường, hệ thống động lực hạt nhân cho phép Perm thực hiện những nhiệm vụ kéo dài mà không phải thường xuyên tiếp nhiên liệu.

Perm có khả năng hoạt động ở độ sâu khoảng 520 m, trong khi độ sâu tối đa của dòng tàu này được một số nguồn kỹ thuật ước tính khoảng 600 m. Tàu có thể di chuyển dưới nước với tốc độ hơn 57 km/h. Còn Zircon có thể đạt tốc độ Mach 9, tương đương hơn 11.000 km/h, và tấn công mục tiêu cách khoảng 1.000 km.

Tàu ngầm tấn công đa nhiệm cũng đảm nhận vai trò khác với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Nếu nhóm tàu mang tên lửa đạn đạo là một thành phần trong lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga, những tàu như Perm được thiết kế cho phạm vi nhiệm vụ rộng hơn, từ tác chiến chống tàu đến thực hiện các đòn tấn công chính xác.

Trong lễ hạ thủy năm 2025, ông Putin cho rằng chương trình Yasen-M sẽ củng cố năng lực hải quân Nga tại nhiều khu vực, trong đó có Bắc Cực. Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tuyến đường biển phương Bắc, hành lang hàng hải mà Moscow coi có ý nghĩa ngày càng lớn đối với thương mại, vận tải và an ninh quốc gia.

Việc Perm chính thức đi vào hoạt động cũng nằm trong kế hoạch mở rộng lực lượng tàu ngầm của Moscow. Tại lễ thượng cờ, ông Putin cho biết Hải quân Nga dự kiến tiếp nhận thêm 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ nay đến năm 2030. Trong số này, 3 chiếc sẽ thuộc lớp Yasen-M. Nga dự kiến triển khai các tàu tại nhiều vùng biển và trang bị nhiều loại tên lửa hành trình.

Ông Putin đồng thời tái khẳng định kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hải quân, từ tàu ngầm, tàu mặt nước đến vũ khí và các hệ thống thông tin liên lạc trên tàu.

Moscow coi tàu ngầm hạt nhân là một thành phần quan trọng trong chiến lược hải quân nhờ khả năng hoạt động dài ngày và bí mật dưới mặt biển.

Việc Perm được biên chế trong năm nay cũng hoàn thành tiến độ mà Nga đặt ra khi hạ thủy tàu hồi tháng 3/2025. Khi đó, giới chức nước này dự kiến tàu ngầm sẽ gia nhập Hải quân trong năm 2026.

Theo IE

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