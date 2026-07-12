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Phát hiện tài xế dương tính, tàng trữ 412 viên nghi ma túy trên ô tô đầu kéo

BẢO THIÊN/VTC NEWS
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Dù từng bị xử lý vì hành vi dương tính với chất ma túy nhưng tài xế N.V.T vẫn "ngựa quen đường cũ", thậm chí còn tàng trữ 412 viên nghi ma túy trên xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một tài xế xe đầu kéo dương tính với chất ma túy và tàng trữ hơn 400 viên nén nghi là ma túy trong cabin.

Khoảng 12h40 ngày 11/7, tại Km58+900 Quốc lộ 9 (qua xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác Trạm CSGT Đakrông Phòng CSGT Công an Quảng Trị dừng kiểm tra ô tô đầu kéo mang biển số 29E-618.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc mang biển số 29RM-075.xx. Xe do N.V.T (SN 1990, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) lái.

Tài xế dương tính ma túy bị phát hiện tàng trữ 412 viên nghi ma túy trên ô tô - Ảnh 1.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tài xế N.V.T dương tính với chất ma túy và trên ô tô đầu kéo do tài xế này cầm lái có 412 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. (Ảnh: CACC)

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khe hở giữa ghế lái và cửa xe có một bao giấy chứa 412 viên nén màu hồng và màu xanh nghi là chất ma túy tổng hợp.

Xét nghiệm nhanh đối với tài xế T. cho kết quả dương tính với chất ma túy methamphetamine.

Đồng thời, qua tra cứu trên hệ thống quản lý giấy phép lái xe của Cục CSGT, lực lượng chức năng phát hiện giấy phép lái xe của N.V.T liên quan đến vụ việc vi phạm trước đó về hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy và chưa hoàn tất việc chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Quảng Trị sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển về các hành vi “Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy” và “Không có giấy phép lái xe”.

Đồng thời, tổ công tác cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định”. Tổng mức phạt của lái xe và chủ phương tiện là 112 triệu đồng.

Ngoài ra, tổ công tác cũng thực hiện lập biên bản phạm tội quả tang đối với N.V.T về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, bàn giao N.V.T cùng tang vật, phương tiện cho Công an xã Khe Sanh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

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