Ngày 6-1, ông Đinh Văn Nhà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức xử lý, di dời an toàn nhiều vật liệu nổ như bom, rocket, đạn cối còn sót lại sau chiến tranh, được người dân phát hiện tại các thôn trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng di dời quả bom

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Long, trong hai ngày 5 và 6-1, lực lượng chức năng đã xử lý và di dời an toàn một quả đạn cối 81mm tại thôn Cà Xen, một quả bom nặng khoảng 50 kg, tại thôn Làng Trê và một quả đạn rocket dài 76 mm tại thôn 3.

Nhiều vật liệu nổ còn sót lại được phát hiện ở rẫy keo, ruộng lúa người dân xã Minh Long

Hiện còn 1 quả rocket khác nằm tại thôn 1, dự kiến sẽ được xử lý trong chiều 6-1.

Các vật liệu nổ này được phát hiện trên rẫy keo và ruộng lúa của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Một quả đạn cối được phát hiện ở rẫy keo người dân xã Minh Long

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khoanh vùng nguy hiểm, lập hàng rào cảnh giới, không để người dân tiếp cận khu vực có vật liệu nổ.

Đồng thời, đưa các phương tiện chuyên dụng được huy động để di chuyển, xử lý bước đầu và bàn giao cho lực lượng có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.