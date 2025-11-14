Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh thông tin trong quá trình làm ruộng, ông Vi Văn Tuyên, thôn Thượng 1, xã Sơn Động, phát hiện vật thể lạ nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh và báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh khẩn trương chỉ đạo lực lượng công binh xuống hiện trường, căng dây bảo vệ, cắm biển cảnh báo và túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện trường 3 quả bom được phát hiện tại xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh.

Qua xác minh, đây là loại bom phá , ký hiệu M117 do Mỹ sản xuất, kích thước dài 1,2 m, đường kính 41 cm, trọng lượng khoảng 350 kg.

Lực lượng công binh tỉnh Bắc Ninh tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh và phát hiện thêm 2 quả bom phá M117 cùng loại nằm sâu khoảng 2 m, hình dáng còn nguyên, không bị móp méo.

Sau khi triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân địa phương, lực lượng công binh sẽ xử lý quả bom theo quy định.

Dự kiến ngày 16/11, quả bom được di chuyển đến địa điểm để tiến hành hủy nổ.

Trước đó, tối 30/10, người dân trong lúc đánh bắt cá trên sông Nậm Mô (đoạn qua bản Pủng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một vật thể lạ nghi là bom. Vị trí phát hiện cách bờ sông khoảng 30m, cách cầu Tân Xả chừng 200m.

Quả bom được phát hiện trên sông Nậm Mô, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã nhanh chóng xuống hiện trường, căng dây phong tỏa, bảo đảm an toàn khu vực. Cùng với sự hỗ trợ của Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng chức năng tiến hành trục vớt, xác định quả bom là loại MK-82, đường kính 30cm, dài 1,4m, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ.

Đến ngày 7/11, quả bom đã được hủy nổ thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và tài sản khu vực xung quanh.