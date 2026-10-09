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Phát hiện ống thép khổng lồ trồi lên giữa trung tâm thành phố: Cao tới 13 m, suýt chạm tuyến giao thông huyết mạch trên cao

Thế Anh
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Được lắp đặt dưới lòng đất để phục vụ công trình chống ngập, ống vách thép bất ngờ trồi lên giữa phố, khiến lực lượng chức năng phải bơm nước vào bên trong để hạ kết cấu xuống.

- Ảnh 1.

Theo thông tin được đăng trên TBS NEWS DIG, sáng 11/3/2026, một ống vách thép khổng lồ tại công trường thoát nước ở khu vực Tsuruno-cho, quận Kita, thành phố Osaka, Nhật Bản, bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất khoảng 13 m. Sự cố xảy ra trên đoạn quốc lộ bên dưới đường trên cao Shin-Midosuji, tuyến giao thông huyết mạch nối vùng Hokusetsu ở phía bắc tỉnh Osaka với trung tâm thành phố.

Cụ thể, khoảng 6h50, một người đàn ông đi qua khu vực phát hiện vật thể giống đường ống nhô lên khỏi mặt đất và gọi điện báo cảnh sát cho biết có các mảnh vật liệu rơi xuống. Phần đầu ống vách tiến sát đường trên cao, song kết quả kiểm tra bản vẽ thi công và đo đạc hiện trường sau đó xác nhận cả ống vách lẫn tấm đậy mặt đường bị nâng lên đều không tiếp xúc với kết cấu cầu Shin-Midosuji.

Theo Cục Xây dựng, khu vực này đang triển khai công trình trữ nước mưa nhằm giảm ngập khi có mưa lớn. Tuyến ống trữ nước mới được xây dựng bên dưới hệ thống cống thoát nước hiện hữu, tiếp nhận nước mưa thông qua các hố ga kết nối.

Sự cố xảy ra trong quá trình thi công hố ga chuyển cao độ số 2, có chức năng phân dòng nước mưa từ tuyến cống chính hiện hữu sang tuyến ống trữ nước mới. Kết cấu trồi lên là ống vách thép giữ đất cho giếng đứng, có đường kính trong khoảng 3,5 m, với chiều sâu giếng khoảng 27 m, được sử dụng để ngăn đất sụp đổ trong quá trình thi công.

- Ảnh 2.

Theo báo cáo sự cố thuộc công trình xây dựng tuyến cống thoát nước chính Toyosaki–Chayamachi, việc thi công giếng đứng bắt đầu ngày 21/1/2026. Sau khi hoàn tất đào đất, đơn vị thi công đổ bê tông dưới nước tại đáy ống vách vào ngày 19/2.

Sau thời gian dưỡng hộ bê tông, công tác bơm tháo nước bên trong ống vách bắt đầu từ ngày 9/3 và hoàn tất lúc 2h30 ngày 11/3. Phía trên giếng được lắp tấm đậy mặt đường; nhân viên hướng dẫn giao thông tiếp tục giám sát khu vực hạn chế lưu thông sau khi công việc kết thúc.

Đến 6h07 cùng ngày, nhân viên giám sát phát hiện ống vách thép và tấm đậy mặt đường bắt đầu nổi lên. Khoảng 7h16, phần ống nhô lên đạt độ cao khoảng 13 m so với mặt đất.

Chuyển động của ống vách nâng một phần mặt đường xung quanh, khiến các mảnh bê tông nhựa và vật liệu khác rơi xuống.

Đến 8h10, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa, đơn vị xử lý bắt đầu bơm nước trở lại bên trong ống vách để hạ kết cấu xuống. Ống sau đó dần hạ thấp và đến 16h thì dừng ở độ cao khoảng 1,4 m so với mặt đất, tương đương cao hơn khoảng 1,6 m so với vị trí trước khi nổi lên.

Tags

Osaka

cống thoát nước

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