HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện nữ nhân viên văn phòng SN 2003 tại Hà Nội đi làm 1 tháng nghỉ nửa tháng đi châu Âu

Đinh Anh
|

Cô gái này còn có tài xế riêng đưa đi làm bằng Porsche Panamera 4, mua căn hộ đầu tiên ở tuổi 23.

Chao (tên thật: Nguyễn Châu Anh, SN 2003) là rich kid nổi tiếng Hà Nội, được biết tới qua những clip chia sẻ cuộc sống giàu có mang phong cách gần gũi. Mới đây, cô thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên TikTok cá nhân dòng chữ: “Nhả vía đi làm 1 tháng nghỉ nửa tháng đi châu Âu”. 

Chao chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi du lịch châu Âu (Ảnh: Ảnh chụp màn hình)

Trên Instagram cá nhân, Chao đăng tải nhiều hình ảnh trong chuyến đi Pháp. Trong đó, cô xuất hiện tại Khải Hoàn Môn, bảo tàng Louvre, hai trong những công trình mang tính biểu tượng của Paris.

Ở một bức ảnh khác, Chao tạo dáng trước tháp Eiffel. Cô lựa chọn trang phục mang phong cách trẻ trung, phối áo khoác cùng quần ngắn, kết hợp phụ kiện thời trang.

Chao check-in tại những điểm đến thu hút khách du lịch khi đến Pháp (Ảnh: _whynotchao_)

Không chỉ tham quan các điểm đến nổi tiếng, Chao còn chia sẻ hình ảnh dùng bữa  và thưởng bánh, uống trà tại một số nhà hàng ở Paris. 

Theo đó, sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học New York (NYU, Mỹ) vào mùa hè năm 2024, Chao trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Gần đây, cô thường chia sẻ cuộc sống văn phòng trong vai trò nhân viên marketing tại một công ty bất động sản ở Hà Nội.

Trước đó, Chao từng được chú ý khi chia sẻ việc có tài xế riêng đưa đón đi làm bằng Porsche Panamera 4, mẫu xe có giá khoảng 6,5-7 tỷ đồng. Tháng 6, cô tiếp tục gây chú ý khi cho biết đã tự mua căn hộ đầu tiên ở tuổi 23, coi đây là món quà sinh nhật sớm dành cho bản thân.

Chao từng được chú ý khi chia sẻ việc có tài xế riêng đưa đón đi làm bằng Porsche Panamera 4 (Ảnh: _whynotchao_)

Về học vấn, Chao từng đạt 8.0 IELTS và theo học ngành Integrated Design and Media tại NYU. Đầu năm 2026, cô cho biết trúng tuyển hai chương trình thạc sĩ trực tuyến tại Đại học Brown, gồm Phân tích kinh doanh và Lãnh đạo tổ chức.

Trước khi trở về Việt Nam làm việc, Chao từng kinh doanh trực tuyến và nhận quảng cáo cho các nhãn hàng. Bên cạnh những nội dung về cuộc sống trong những khung cảnh xa hoa, tiêu tiền không tiếc tay, cô nhiều lần bày tỏ mong muốn được nhìn nhận không chỉ qua hình ảnh một người trẻ có điều kiện kinh tế mà còn qua những thành quả do bản thân xây dựng.

Tags

Chao

Châu Anh

Porsche Panamera 4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

03:29
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại