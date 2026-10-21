Phát hiện nữ nhân viên văn phòng SN 2003 tại Hà Nội đi làm 1 tháng nghỉ nửa tháng đi châu Âu

Chao (tên thật: Nguyễn Châu Anh, SN 2003) là rich kid nổi tiếng Hà Nội, được biết tới qua những clip chia sẻ cuộc sống giàu có mang phong cách gần gũi. Mới đây, cô thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên TikTok cá nhân dòng chữ: “Nhả vía đi làm 1 tháng nghỉ nửa tháng đi châu Âu”.

Chao chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi du lịch châu Âu (Ảnh: Ảnh chụp màn hình)

Trên Instagram cá nhân, Chao đăng tải nhiều hình ảnh trong chuyến đi Pháp. Trong đó, cô xuất hiện tại Khải Hoàn Môn, bảo tàng Louvre, hai trong những công trình mang tính biểu tượng của Paris.

Ở một bức ảnh khác, Chao tạo dáng trước tháp Eiffel. Cô lựa chọn trang phục mang phong cách trẻ trung, phối áo khoác cùng quần ngắn, kết hợp phụ kiện thời trang.

Chao check-in tại những điểm đến thu hút khách du lịch khi đến Pháp (Ảnh: _whynotchao_)

Không chỉ tham quan các điểm đến nổi tiếng, Chao còn chia sẻ hình ảnh dùng bữa và thưởng bánh, uống trà tại một số nhà hàng ở Paris.

Theo đó, sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học New York (NYU, Mỹ) vào mùa hè năm 2024, Chao trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Gần đây, cô thường chia sẻ cuộc sống văn phòng trong vai trò nhân viên marketing tại một công ty bất động sản ở Hà Nội.

Trước đó, Chao từng được chú ý khi chia sẻ việc có tài xế riêng đưa đón đi làm bằng Porsche Panamera 4, mẫu xe có giá khoảng 6,5-7 tỷ đồng. Tháng 6, cô tiếp tục gây chú ý khi cho biết đã tự mua căn hộ đầu tiên ở tuổi 23, coi đây là món quà sinh nhật sớm dành cho bản thân.

Chao từng được chú ý khi chia sẻ việc có tài xế riêng đưa đón đi làm bằng Porsche Panamera 4 (Ảnh: _whynotchao_)

Về học vấn, Chao từng đạt 8.0 IELTS và theo học ngành Integrated Design and Media tại NYU. Đầu năm 2026, cô cho biết trúng tuyển hai chương trình thạc sĩ trực tuyến tại Đại học Brown, gồm Phân tích kinh doanh và Lãnh đạo tổ chức.

Trước khi trở về Việt Nam làm việc, Chao từng kinh doanh trực tuyến và nhận quảng cáo cho các nhãn hàng. Bên cạnh những nội dung về cuộc sống trong những khung cảnh xa hoa, tiêu tiền không tiếc tay, cô nhiều lần bày tỏ mong muốn được nhìn nhận không chỉ qua hình ảnh một người trẻ có điều kiện kinh tế mà còn qua những thành quả do bản thân xây dựng.