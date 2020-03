Phát hiện nhóm đối tượng tụ tập đua kéo xe ở Tiền Giang

Theo thông tin ban đầu, qua nguồn tin báo của người dân, vào khoảng 3h40 ngày 2/3 Đội CSGT đường bộ thuộc phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Đội CSGT công an huyện Cái Bè tiến hành kiểm tra trên QL1A, đoạn qua xã An Hữu, huyện Cái Bè và phát hiện nhóm đối tượng đang tụ tập đua kéo xe trên QL1A, hướng đi từ TP HCM về miền Tây.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 16 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi và 16 xe máy các loại được gắn BKS ở các tỉnh, trong đó có 1 xe máy được nhóm đối tượng dùng khẩu trang y tế để che kín và nhiều xe không gắn BKS.

Đa số các xe máy này đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu, hình dáng, máy qua độ chế…



Đáng nói hơn lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe của một đối tượng có mang theo 1 dao dài khoảng 60cm.

Vụ việc được Đội CSGT đường bộ thuộc phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang chuyển giao Đội CSGT công an huyện Cái Bè tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo qui định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.