Phát hiện nhiều người mua nhà được tặng 1kg vàng, 2 năm sau kết quả lãi lỗ ít ai ngờ

Tháng 6/2023, dự án bất động sản ở có tên Huafa Huitianfu tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đã triển khai chương trình khuyến mãi “mua nhà tặng vàng”. Tùy diện tích căn hộ, người mua được tặng từ 700g đến 1kg vàng.

Cụ thể, căn hộ 119m² có giá khoảng 2,5 triệu NDT (9,3 tỷ đồng) sẽ được tặng 1kg vàng. Theo giá vàng thời điểm đó, giá trị quà tặng khoảng 450.000 NDT (1,6 tỷ đồng), được xem như mức giảm giá đáng kể so với giá niêm yết. Trong khi đó, người mua căn hộ 89m2 được tặng kèm 850g vàng, còn căn hộ 188m2 sẽ nhận khoảng 1,4kg vàng.

Ảnh minh hoạ

﻿Do lượng người quan tâm quá lớn, chương trình khuyến mãi này đã phải tạm dừng chỉ sau ít ngày triển khai. Nhiều chuyên gia nhận định việc “tặng vàng, tặng nội thất” thực chất là hình thức giảm giá nhằm thu hút khách hàng mua nhà tại khu vực ngoại ô.

Không ai ngờ rằng hơn 2 năm sau, cục diện thị trường lại đảo chiều theo cách đặc biệt. Tính đến ngày 9/2 năm nay, 1kg vàng được tặng khi mua căn hộ 119m² đã có giá trị khoảng 1,12 triệu NDT (4,2 tỷ đồng), tăng 670.000 NDT (2,5 tỷ đồng) so với ban đầu.

Trái ngược với đà tăng của vàng, giá nhà tại khu vực này lại giảm mạnh, khiến giá trị thị trường của căn hộ 119m² giảm khoảng 870.000 NDT (3,2 tỷ đồng). Một chủ sở hữu căn hộ 100m² chia sẻ: “Tôi mua nhà khi đó vì được ưu đãi giảm giá, không ngờ giá nhà lại giảm còn giá vàng thì tăng vọt. Đây đúng là vận may hiếm có”.

Ảnh minh hoạ

Dù chủ nhà tỏ ra vui mừng, tình huống này vẫn đang gây ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Nhiều cư dân mạng cho rằng mức tăng của giá vàng vẫn chưa đủ bù đắp hoàn toàn phần sụt giảm của giá bất động sản, đồng nghĩa người mua về tổng thể vẫn chịu lỗ.

Trong khi đó, giới chuyên môn nhận định trường hợp này vô tình tạo nên mô hình phân bổ tài sản kiểu “bất động sản + vàng”.

Thực tế, làn sóng ưu đãi không chỉ diễn ra ở riêng dự án Hoa Phát. Nhiều dự án khác trong cùng khu vực cũng triển khai các chương trình khuyến mãi “mạnh tay” như miễn phí sửa chữa, tặng chỗ đậu xe, miễn phí 10 năm phí quản lý, thậm chí tặng kèm điện thoại di động hoặc vàng ngay khi đặt cọc…

Theo Jimu News﻿