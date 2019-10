Phát hiện nhà máy nước xả bùn thải phủ kín mặt hồ điều hòa ở Nghệ An

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phản ánh của người dân về việc Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An) thải một lượng lớn bùn thải ra hồ điều hòa Cửa Nam (TP. Vinh).



Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nước và bùn thải đang chảy mạnh từ trong bể chứa nước thứ 3 của nhà máy này ra hồ điều hòa Cửa Nam.

Hồ điều hòa bị phủ kín lượng lớn bùn thải

Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cống thải từ nhà máy nước thải ra kèm theo bùn thải phủ kín mặt hồ điều hòa với diện tích khoảng 300m2. Khi sử dụng sào để đo độ sâu, cơ quan chức năng phát hiện độ sâu lớp bùn khoảng 2m.

Do lượng nước trong hồ điều hòa còn nhiều nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được cụ thể lượng bùn thải mà nhà máy này thải ra hồ điều hòa.

Sau khi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo nhà máy, cơ quan chức năng yêu cầu phía nhà máy chấm dứt ngay việc xả nước thải, bùn thải không qua xử lý ra môi trường, đồng thời yêu cầu đại diện theo pháp luật của nhà máy nước Hưng Vĩnh phải có mặt tại Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An để làm việc.

Các ngăn bể chứa nước để lắng thải của Nhà máy nước Hưng Vĩnh.

Được biết, hiện cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu nước thải, bùn thải mà nhà máy nước này thải ra hồ điều hòa để phân tích, kiểm nghiệm.



Cơ quan chức năng sẽ làm rõ quy trình xả thải ra hồ điều hòa có đúng hay không, lượng bùn thải đã thải ra là bao nhiêu. Cộng với kết quả của các kiểm nghiệm chất thải, bùn thải để làm căn cứ giải quyết vụ việc này.